Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Ясиноватую и Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Там после осмотра проделанной работы он дал оценку властям Челябинской области.
«Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается», — цитирует Жогу telegram-канал полпредства.
Полпред рассказал, что ехал в Ясиноватую по новой дороге, которую восстанавливает Челябинская область. По его словам, он прекрасно знает эти места — здесь в свое время стоял батальон «Спарта» и выполнял боевые задачи.
«Вижу, что город оживает, преображается. Открыл свои двери новый многофункциональный центр, построенный челябинцами на месте практически разрушенного здания. После капитального ремонта работает школа №7 и детская поликлиника», — отметил преобразования Жога.
Также он побывал в Авдеевке, где строители из Челябинской области восстанавливают разрушенный многоквартирный дом. Фасад первых трех подъездов подвергся серьезным разрушениям в ходе атак ВСУ. Там полпреду УрФО о проделанной работе доложил вице-губернатор Александр Лазарев, который отвечает за связи с новыми регионами и постоянно находится в командировке в подшефных территориях ДНР.
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