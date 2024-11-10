Полпред Жога оценил, как губернатор Текслер помогает Донбассу. Видео

Полпред Жога поблагодарил челябинские власти за помощь в восстановлении ДНР
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Полпред УрФО Артем Жога в свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества». Екатеринбург , жога артем
Полпред УрФО назвал неоценимым вклад в восстановление Донбасса Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Ясиноватую и Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Там после осмотра проделанной работы он дал оценку властям Челябинской области.

«Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается», — цитирует Жогу telegram-канал полпредства.

Полпред рассказал, что ехал в Ясиноватую по новой дороге, которую восстанавливает Челябинская область. По его словам, он прекрасно знает эти места — здесь в свое время стоял батальон «Спарта» и выполнял боевые задачи.

«Вижу, что город оживает, преображается. Открыл свои двери новый многофункциональный центр, построенный челябинцами на месте практически разрушенного здания. После капитального ремонта работает школа №7 и детская поликлиника», — отметил преобразования Жога.

Также он побывал в Авдеевке, где строители из Челябинской области восстанавливают разрушенный многоквартирный дом. Фасад первых трех подъездов подвергся серьезным разрушениям в ходе атак ВСУ. Там полпреду УрФО о проделанной работе доложил вице-губернатор Александр Лазарев, который отвечает за связи с новыми регионами и постоянно находится в командировке в подшефных территориях ДНР.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Ясиноватую и Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Там после осмотра проделанной работы он дал оценку властям Челябинской области. «Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается», — цитирует Жогу telegram-канал полпредства. Полпред рассказал, что ехал в Ясиноватую по новой дороге, которую восстанавливает Челябинская область. По его словам, он прекрасно знает эти места — здесь в свое время стоял батальон «Спарта» и выполнял боевые задачи. «Вижу, что город оживает, преображается. Открыл свои двери новый многофункциональный центр, построенный челябинцами на месте практически разрушенного здания. После капитального ремонта работает школа №7 и детская поликлиника», — отметил преобразования Жога. Также он побывал в Авдеевке, где строители из Челябинской области восстанавливают разрушенный многоквартирный дом. Фасад первых трех подъездов подвергся серьезным разрушениям в ходе атак ВСУ. Там полпреду УрФО о проделанной работе доложил вице-губернатор Александр Лазарев, который отвечает за связи с новыми регионами и постоянно находится в командировке в подшефных территориях ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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