Полпред Жога оценил, как губернатор Текслер помогает Донбассу. Видео

Полпред Жога поблагодарил челябинские власти за помощь в восстановлении ДНР

10 ноября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Полпред УрФО назвал неоценимым вклад в восстановление Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Ясиноватую и Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Там после осмотра проделанной работы он дал оценку властям Челябинской области. «Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается», — цитирует Жогу telegram-канал полпредства. Полпред рассказал, что ехал в Ясиноватую по новой дороге, которую восстанавливает Челябинская область. По его словам, он прекрасно знает эти места — здесь в свое время стоял батальон «Спарта» и выполнял боевые задачи. «Вижу, что город оживает, преображается. Открыл свои двери новый многофункциональный центр, построенный челябинцами на месте практически разрушенного здания. После капитального ремонта работает школа №7 и детская поликлиника», — отметил преобразования Жога. Также он побывал в Авдеевке, где строители из Челябинской области восстанавливают разрушенный многоквартирный дом. Фасад первых трех подъездов подвергся серьезным разрушениям в ходе атак ВСУ. Там полпреду УрФО о проделанной работе доложил вице-губернатор Александр Лазарев, который отвечает за связи с новыми регионами и постоянно находится в командировке в подшефных территориях ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Ясиноватую и Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Там после осмотра проделанной работы он дал оценку властям Челябинской области. «Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается», — цитирует Жогу telegram-канал полпредства. Полпред рассказал, что ехал в Ясиноватую по новой дороге, которую восстанавливает Челябинская область. По его словам, он прекрасно знает эти места — здесь в свое время стоял батальон «Спарта» и выполнял боевые задачи. «Вижу, что город оживает, преображается. Открыл свои двери новый многофункциональный центр, построенный челябинцами на месте практически разрушенного здания. После капитального ремонта работает школа №7 и детская поликлиника», — отметил преобразования Жога. Также он побывал в Авдеевке, где строители из Челябинской области восстанавливают разрушенный многоквартирный дом. Фасад первых трех подъездов подвергся серьезным разрушениям в ходе атак ВСУ. Там полпреду УрФО о проделанной работе доложил вице-губернатор Александр Лазарев, который отвечает за связи с новыми регионами и постоянно находится в командировке в подшефных территориях ДНР.