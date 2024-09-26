Главы Салехарда и Ханты-Мансийска вошли в топ-10 рейтинга мэров России

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошли в национальный рейтинг мэров России по итогам августа и сентября 2024 года, заняв в нем 8-ю и 6-ю строчки. Данные озвучены в материале Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
«Исследование посвящено оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за август-сентябрь 2024 года. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял шестую строчку рейтинга, а мэр Салехарда Алексей Титовский — 8-е место», — сообщается на сайте центра.
Первую строчку рейтинга уже не в первый раз возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Объектами исследования являются мэры 88 городов России.
В топ глав муниципалитетов страны также вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев. Он выше всех поднялся среди глав «тюменской матрешки» и занял в рейтинге четвертое место.
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