Советник Трампа рассказал, как правильно взаимодействовать с Россией

Новая администрация США должна начать свои отношения с Россией с личных встреч, а не с введения санкций. Это будет более результативным методом решения существующих проблем. Об этом сообщил советник избранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
«Все начинается с личных отношений. <...> У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — передает The Wall Street Journal слова Келлога.
Издание отметило, что выступление Келлога не было официальным заявлением администрации Трампа. Однако советник рассматривается на занимаемую должность в составе новой администрации. Также Келлог заявил, что Трамп намерен обратиться к ведущим лидерам стран с целью поиска решений возникшей проблемы.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер рассчитывал на победу вице-президента Камалы Харрис на выборах в США, поскольку ее отношение к РФ было понятным. По его словам, неясно, чего ожидать от Дональда Трампа, который в итоге одержал победу.
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