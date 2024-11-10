Советник Трампа рассказал, как правильно взаимодействовать с Россией

Келлог: отношения с Россией нужно начинать с общения, а не с санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отношения с Россией стоит начинать с личных договоренностей, отмечает Келлог
Отношения с Россией стоит начинать с личных договоренностей, отмечает Келлог Фото:

Новая администрация США должна начать свои отношения с Россией с личных встреч, а не с введения санкций. Это будет более результативным методом решения существующих проблем. Об этом сообщил советник избранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

«Все начинается с личных отношений. <...> У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — передает The Wall Street Journal слова Келлога.

Издание отметило, что выступление Келлога не было официальным заявлением администрации Трампа. Однако советник рассматривается на занимаемую должность в составе новой администрации. Также Келлог заявил, что Трамп намерен обратиться к ведущим лидерам стран с целью поиска решений возникшей проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер рассчитывал на победу вице-президента Камалы Харрис на выборах в США, поскольку ее отношение к РФ было понятным. По его словам, неясно, чего ожидать от Дональда Трампа, который в итоге одержал победу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая администрация США должна начать свои отношения с Россией с личных встреч, а не с введения санкций. Это будет более результативным методом решения существующих проблем. Об этом сообщил советник избранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. «Все начинается с личных отношений. <...> У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — передает The Wall Street Journal слова Келлога. Издание отметило, что выступление Келлога не было официальным заявлением администрации Трампа. Однако советник рассматривается на занимаемую должность в составе новой администрации. Также Келлог заявил, что Трамп намерен обратиться к ведущим лидерам стран с целью поиска решений возникшей проблемы. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер рассчитывал на победу вице-президента Камалы Харрис на выборах в США, поскольку ее отношение к РФ было понятным. По его словам, неясно, чего ожидать от Дональда Трампа, который в итоге одержал победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...