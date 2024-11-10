Пробки на свердловском участке «путинского автобана» выросли до 33 километров. Скрин

На Пермском тракте образовались 33-километровые пробки

10 ноября 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Причиной пробок стали ремонтные работы и большой поток машин (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На свердловском участке трассы М-12 пробки увеличились до 33 километров. Заторы наблюдаются с 291 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 322 километр в направлении Перми, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». На автодороге Р-242 с 291 по 316 километр затруднено движение в направлении города Екатеринбург, а также с км 314 по 322 километр в направлении города Пермь затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы. Для объезда пробки водителям рекомендуют проехать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. По данным «Яндекс.Карт» в пробке, которая движется в столицу Урала произошло ДТП в правом ряду. Ранее 10 ноября пробки на Пермском тракте были сразу в двух местах — на участке с 299 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 326 километр в сторону Перми. Тогда заторы были из-за дорожных работ, ДТП и большого транспортного потока. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». Ситуация на момент публикации Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На свердловском участке трассы М-12 пробки увеличились до 33 километров. Заторы наблюдаются с 291 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 322 километр в направлении Перми, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». На автодороге Р-242 с 291 по 316 километр затруднено движение в направлении города Екатеринбург, а также с км 314 по 322 километр в направлении города Пермь затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы. Для объезда пробки водителям рекомендуют проехать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. По данным «Яндекс.Карт» в пробке, которая движется в столицу Урала произошло ДТП в правом ряду. Ранее 10 ноября пробки на Пермском тракте были сразу в двух местах — на участке с 299 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 326 километр в сторону Перми. Тогда заторы были из-за дорожных работ, ДТП и большого транспортного потока. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».