Пробки на свердловском участке «путинского автобана» выросли до 33 километров. Скрин

На Пермском тракте образовались 33-километровые пробки
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Причиной пробок стали ремонтные работы и большой поток машин (архивное фото) Фото:

На свердловском участке трассы М-12 пробки увеличились до 33 километров. Заторы наблюдаются с 291 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 322 километр в направлении Перми, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

На автодороге Р-242 с 291 по 316 километр затруднено движение в направлении города Екатеринбург, а также с км 314 по 322 километр в направлении города Пермь затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы.

Для объезда пробки водителям рекомендуют проехать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. По данным «Яндекс.Карт» в пробке, которая движется в столицу Урала произошло ДТП в правом ряду.

Ранее 10 ноября пробки на Пермском тракте были сразу в двух местах — на участке с 299 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 326 километр в сторону Перми. Тогда заторы были из-за дорожных работ, ДТП и большого транспортного потока.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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На свердловском участке трассы М-12 пробки увеличились до 33 километров. Заторы наблюдаются с 291 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 322 километр в направлении Перми, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». На автодороге Р-242 с 291 по 316 километр затруднено движение в направлении города Екатеринбург, а также с км 314 по 322 километр в направлении города Пермь затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы. Для объезда пробки водителям рекомендуют проехать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. По данным «Яндекс.Карт» в пробке, которая движется в столицу Урала произошло ДТП в правом ряду. Ранее 10 ноября пробки на Пермском тракте были сразу в двух местах — на участке с 299 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 326 километр в сторону Перми. Тогда заторы были из-за дорожных работ, ДТП и большого транспортного потока. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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© Служба новостей «URA.RU»
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