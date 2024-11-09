На Пермском тракте 10 ноября появились пробки сразу в двух местах — на участке с 299 по 316 километр в сторону Екатеринбурга и с 314 по 326 километр в сторону Перми. Помимо этого, на трассе произошло ДТП, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с км 299 по км 316 в направлении города Екатеринбург, а также с км 314 по км 326 в направлении города Пермь затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожными работами! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы.
Авария произошла на 240 километре тракта. Движение на участке осуществляется лишь по одной полосе. Для объезда пробки водителям рекомендуют проехать через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское.
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