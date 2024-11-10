Осужденный за убийство жены экс-министр Казахстана Бишимбаев пропал из колонии

Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии за убийство женыФото: Верховный суд Казахстана https://t.me/Jogargy_sot/2688
Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который должен отбывать 24-летний срок в колонии за расправу над гражданской женой, пропал из места заключения. Об этом стало известно благодаря расследованию журналистов телеканала AIRAN.
«Экс-министр находился в исправительном учреждении в селе Аршалы, однако там его обнаружить не удалось», — передает телеканала AIRAN. Информацию о том, что Бишимбаева нет в колонии, где он должен был находиться, подтвердила его адвокат. Правоохранительные органы Казахстана пока не предоставили официальных комментариев относительно местонахождения Бишимбаева после его исчезновения.
Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву ранее вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.
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Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который должен отбывать 24-летний срок в колонии за расправу над гражданской женой, пропал из места заключения. Об этом стало известно благодаря расследованию журналистов телеканала AIRAN. «Экс-министр находился в исправительном учреждении в селе Аршалы, однако там его обнаружить не удалось», — передает телеканала AIRAN. Информацию о том, что Бишимбаева нет в колонии, где он должен был находиться, подтвердила его адвокат. Правоохранительные органы Казахстана пока не предоставили официальных комментариев относительно местонахождения Бишимбаева после его исчезновения. Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву ранее вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.