10 ноября 2024

Осужденный за убийство жены экс-министр Казахстана Бишимбаев пропал из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Бишимбаев. stock, stock, Бишимбаев
Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии за убийство жены Фото:

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который должен отбывать 24-летний срок в колонии за расправу над гражданской женой, пропал из места заключения. Об этом стало известно благодаря расследованию журналистов телеканала AIRAN.

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«Экс-министр находился в исправительном учреждении в селе Аршалы, однако там его обнаружить не удалось», — передает телеканала AIRAN. Информацию о том, что Бишимбаева нет в колонии, где он должен был находиться, подтвердила его адвокат. Правоохранительные органы Казахстана пока не предоставили официальных комментариев относительно местонахождения Бишимбаева после его исчезновения.

Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву ранее вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.

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Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который должен отбывать 24-летний срок в колонии за расправу над гражданской женой, пропал из места заключения. Об этом стало известно благодаря расследованию журналистов телеканала AIRAN. «Экс-министр находился в исправительном учреждении в селе Аршалы, однако там его обнаружить не удалось», — передает телеканала AIRAN. Информацию о том, что Бишимбаева нет в колонии, где он должен был находиться, подтвердила его адвокат. Правоохранительные органы Казахстана пока не предоставили официальных комментариев относительно местонахождения Бишимбаева после его исчезновения. Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву ранее вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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