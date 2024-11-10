В Челябинской области недорогое сливочное масло можно приобрести через интернет. Цена начинается от 70 рублей за стандартную упаковку. Соответствующие предложения размещены на онлайн-доске объявлений.
«Масло сливочное 82% Башкирское и Белорусское. Продается оптом от одной коробки (24 штуки по 200 грамм). Цена 1680 рублей. Одна штука — 70 рублей», — говорится в одном из объявлений на «Авито».
В других предложениях, размещенных на сайте, масло «Белорусское» продают за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены указаны за одну упаковку. Приобрести можно и нефасованный продукт. Десять килограмм обойдутся в 4350 рублей.
Стоимость домашнего сливочного масла варьируется от 850 до 1200 рублей за килограмм. Авторы объявлений, которые продают продукт собственного производства, предлагают небольшие объемы. Чаще всего помимо масла они торгуют и другими молочными товарами, такими как творог и сметана.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год прибавило в цене на 27% или на 46 рублей. «Союзмолоко» назвал причиной подорожания рост производства и потребления мороженого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!