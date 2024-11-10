10 ноября 2024
09 ноября 2024

Челябинцы продают дешевое сливочное масло через интернет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазине Магнит. Челябинск, сливочное масло, чебаркульское молоко, сулимовское
В Челябинске с рук можно купить сливочное масло за 70 рублей за упаковку Фото:

В Челябинской области недорогое сливочное масло можно приобрести через интернет. Цена начинается от 70 рублей за стандартную упаковку. Соответствующие предложения размещены на онлайн-доске объявлений.

«Масло сливочное 82% Башкирское и Белорусское. Продается оптом от одной коробки (24 штуки по 200 грамм). Цена 1680 рублей. Одна штука — 70 рублей», — говорится в одном из объявлений на «Авито».

В других предложениях, размещенных на сайте, масло «Белорусское» продают за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены указаны за одну упаковку. Приобрести можно и нефасованный продукт. Десять килограмм обойдутся в 4350 рублей.

Стоимость домашнего сливочного масла варьируется от 850 до 1200 рублей за килограмм. Авторы объявлений, которые продают продукт собственного производства, предлагают небольшие объемы. Чаще всего помимо масла они торгуют и другими молочными товарами, такими как творог и сметана.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год прибавило в цене на 27% или на 46 рублей. «Союзмолоко» назвал причиной подорожания рост производства и потребления мороженого.

Частные лица предлагают челябинцам масло по 70 рублей за упаковку
Частные лица предлагают челябинцам масло по 70 рублей за упаковку

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В Челябинской области недорогое сливочное масло можно приобрести через интернет. Цена начинается от 70 рублей за стандартную упаковку. Соответствующие предложения размещены на онлайн-доске объявлений. «Масло сливочное 82% Башкирское и Белорусское. Продается оптом от одной коробки (24 штуки по 200 грамм). Цена 1680 рублей. Одна штука — 70 рублей», — говорится в одном из объявлений на «Авито». В других предложениях, размещенных на сайте, масло «Белорусское» продают за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены указаны за одну упаковку. Приобрести можно и нефасованный продукт. Десять килограмм обойдутся в 4350 рублей. Стоимость домашнего сливочного масла варьируется от 850 до 1200 рублей за килограмм. Авторы объявлений, которые продают продукт собственного производства, предлагают небольшие объемы. Чаще всего помимо масла они торгуют и другими молочными товарами, такими как творог и сметана. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год прибавило в цене на 27% или на 46 рублей. «Союзмолоко» назвал причиной подорожания рост производства и потребления мороженого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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