Челябинцы продают дешевое сливочное масло через интернет. Скрин

11 ноября 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Челябинске с рук можно купить сливочное масло за 70 рублей за упаковку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области недорогое сливочное масло можно приобрести через интернет. Цена начинается от 70 рублей за стандартную упаковку. Соответствующие предложения размещены на онлайн-доске объявлений. «Масло сливочное 82% Башкирское и Белорусское. Продается оптом от одной коробки (24 штуки по 200 грамм). Цена 1680 рублей. Одна штука — 70 рублей», — говорится в одном из объявлений на «Авито». В других предложениях, размещенных на сайте, масло «Белорусское» продают за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены указаны за одну упаковку. Приобрести можно и нефасованный продукт. Десять килограмм обойдутся в 4350 рублей. Стоимость домашнего сливочного масла варьируется от 850 до 1200 рублей за килограмм. Авторы объявлений, которые продают продукт собственного производства, предлагают небольшие объемы. Чаще всего помимо масла они торгуют и другими молочными товарами, такими как творог и сметана. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год прибавило в цене на 27% или на 46 рублей. «Союзмолоко» назвал причиной подорожания рост производства и потребления мороженого. Частные лица предлагают челябинцам масло по 70 рублей за упаковку Авито, https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/maslo_slivochnoe_82_3664821122 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области недорогое сливочное масло можно приобрести через интернет. Цена начинается от 70 рублей за стандартную упаковку. Соответствующие предложения размещены на онлайн-доске объявлений. «Масло сливочное 82% Башкирское и Белорусское. Продается оптом от одной коробки (24 штуки по 200 грамм). Цена 1680 рублей. Одна штука — 70 рублей», — говорится в одном из объявлений на «Авито». В других предложениях, размещенных на сайте, масло «Белорусское» продают за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены указаны за одну упаковку. Приобрести можно и нефасованный продукт. Десять килограмм обойдутся в 4350 рублей. Стоимость домашнего сливочного масла варьируется от 850 до 1200 рублей за килограмм. Авторы объявлений, которые продают продукт собственного производства, предлагают небольшие объемы. Чаще всего помимо масла они торгуют и другими молочными товарами, такими как творог и сметана. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год прибавило в цене на 27% или на 46 рублей. «Союзмолоко» назвал причиной подорожания рост производства и потребления мороженого.