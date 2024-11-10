10 ноября 2024

В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее адвокат Бишимбаева подтверждала, что его нет в колонии
Ранее адвокат Бишимбаева подтверждала, что его нет в колонии Фото:

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана опровергли слухи о побеге экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева из колонии, в которой он отбывает наказание за убийство своей жены. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К . Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы КУИС агентству КазТАГ.

Представители КУИС возбудили уголовное дело из-за распространения в интернете ложной информации о побеге экс-министра. Также в ведомстве призвали полагаться только на официальные источники и не распространять непроверенные факты.

Информация о возможной пропаже Бишимбаева из колонии появилась 10 ноября. Ранее его приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.

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В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана опровергли слухи о побеге экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева из колонии, в которой он отбывает наказание за убийство своей жены. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. «В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К . Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы КУИС агентству КазТАГ. Представители КУИС возбудили уголовное дело из-за распространения в интернете ложной информации о побеге экс-министра. Также в ведомстве призвали полагаться только на официальные источники и не распространять непроверенные факты. Информация о возможной пропаже Бишимбаева из колонии появилась 10 ноября. Ранее его приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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