В Казахстане опровергли побег Бишимбаева из колонии

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана опровергли слухи о побеге экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева из колонии, в которой он отбывает наказание за убийство своей жены. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К . Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы КУИС агентству КазТАГ.
Представители КУИС возбудили уголовное дело из-за распространения в интернете ложной информации о побеге экс-министра. Также в ведомстве призвали полагаться только на официальные источники и не распространять непроверенные факты.
Информация о возможной пропаже Бишимбаева из колонии появилась 10 ноября. Ранее его приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.