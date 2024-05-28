Владимир Путин объяснил нелегитимность Зеленского: все заявления президента

После переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым президент России Владимир Путин на пресс-конференции сделал ряд важных заявлений. По словам Путина, действия украинского лидера Владимира Зеленского, остающегося на посту президента в условиях военного положения, являются нарушением украинской Конституции. Основной закон Украины предусматривают лишь продление полномочий Верховной Рады в случае введения военного положения, но не президента. URA.RU собрало в своем материале все главные заявления Путина.
Легитимность украинского лидера Владимира Зеленского
Путин заявил, что украинский закон об условиях военного положения запрещает проведение выборов президента. По его словам, в таких случаях полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, так как в условиях военного положения полномочия парламента автоматически продлеваются.
Путин отметил, что Конституция Украины не содержит никаких указаний о продлении полномочий президента, что означает нарушение Зеленским основного закона страны. Украинская Конституция предусматривает лишь возможность продления полномочий Верховной Рады, но не президента, подчеркнул российский президент.
О причинах наступления ВС РФ в Харьковской области
Президент России сообщил, что действия российских Вооруженных сил на харьковском направлении были вызваны провокационными действиями со стороны Запада. Путин отметил, что РФ создает зону безопасности, что было заранее сказано в сообщении направленном украинским властям.
Оружие высокой точности ВСУ
Путин заявил, что Украина не может использовать высокоточное оружие дальнего радиуса действия без данных космической разведки. Он подчеркнул, что важно иметь информацию с космоса для эффективного применения подобного оружия. Путин добавил, что Россия внимательно следит за заявлениями о возможных ударах по территории РФ западным оружием.
Об опасности ввода западных войск на Украину
Путин также предупредил о возможных атаках со стороны российской армии на иностранный контингент, находящийся на Украине. Возможный ввод западных войск на украинскую территорию будет шагом к конфликту в Европе и всемирному противостоянию. Путин отметил, что если на Украину войдут европейские войска вместе с поляками, то польские солдаты останутся там навсегда, но другие уйдут.
Готовность России продолжать переговорный процесс по Украине
Москва готова продолжать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. При этом Путин отметил неопределенность в отношении предложений, поступающих от других сторон. Президент подчеркнул, что российская сторона готова к дальнейшим переговорам, но судьбу переговоров определит будущая динамика событий на Украине.
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