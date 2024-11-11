Рогов: российские бойцы водрузили триколор в Макаровке

11 ноября 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Макаровка находится севернее сел Урожайное и Старомайорское Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска успешно установили государственный флаг в селе Макаровка, которое расположено на времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от нацистской оккупации. Наши ребята продвигаются с юга на север. Давление на противника на времевском направлении усиливается», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Макаровка находится севернее сел Урожайное и Старомайорское, которые были освобождены ранее. Позади Макаровки расположены такие населенные пункты, как Времевка и Великая Новоселка, где размещены ключевые логистические объекты ВСУ, что придает стратегическое значение захвату Макаровки. Ранее Минобороны объявило о том, что вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, расположенный на территории ДНР. Там же бойцы захватили канадскую «машину для апокалипсиса». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска успешно установили государственный флаг в селе Макаровка, которое расположено на времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска водрузили триколор в Макаровке. Сейчас идет зачистка. Это еще один шаг вперед к освобождению исторических южнорусских земель от нацистской оккупации. Наши ребята продвигаются с юга на север. Давление на противника на времевском направлении усиливается», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Макаровка находится севернее сел Урожайное и Старомайорское, которые были освобождены ранее. Позади Макаровки расположены такие населенные пункты, как Времевка и Великая Новоселка, где размещены ключевые логистические объекты ВСУ, что придает стратегическое значение захвату Макаровки. Ранее Минобороны объявило о том, что вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, расположенный на территории ДНР. Там же бойцы захватили канадскую «машину для апокалипсиса».