Многодетные семьи получат дополнительную скидку в магазинах

Многодетные семьи получат дополнительную скидку в сетевых магазинах и супермаркетах. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«В Госдуме сейчас работают над созданием механизма предоставления дополнительных скидок в магазинах для многодетных семей. С помощью введенного с 1 октября 2024 года электронного сертификата, такие семьи смогут покупать товары по льготным ценам, по QR-коду», — заявила Татьяна Буцкая.
Сумма скидки будет прикреплена к электронному удостоверению многодетной семьи. По словам депутата, введение такого виртуального сертификата должно упростить жизнь многодетных семей, так как многочисленные привилегии станут более доступными, без предоставления подтверждающих документов.
Для его оформления достаточно заполнить заявление на портале Госуслуг. Электронную версию документа можно хранить на любом носителе, например, на телефоне. Бумажное удостоверение ранее выдавали только родителям, цифровое — могут получить и взрослые, и дети.
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