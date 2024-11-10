Сергей Лазарев не смог смириться с проигрышем екатеринбурженки на шоу. Видео

Сергей Лазарев взял в полуфинал екатеринбурженку на шоу «Ну-ка, все вместе»

11 ноября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Флора Бичахчян активно участвует в различных музыкальных шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец Сергей Лазарев остался в восторге от выступления екатеринбурженки Флоры Бичахчян — артистка стала участницей шоу «Ну-ка все вместе». Исполнитель отметил энергетику девушки при первом выходе, но на втором этапе певице не удалось набрать нужных баллов. Это возмутило Лазарева, поэтому он решил дать Флоре шанс, чтобы она показала себя в полуфинале. «Мощная волна харизмы, как цунами накрывшая стену! И имя этому урагану — Флора! Да, в этом выступлении были огрехи, но на сцене царила индивидуальность и энергетика исполнителя, и она берет вверх, ты прощаешь шероховатости, потому что тебя сносит от потока живой энергии», — написал Лазарев на своей странице во «ВКонтакте». Во втором выступлении Флора заработала лишь 97 баллов, поэтому не могла бы рассчитывать на выход в полуфинал. Но Сергей Лазарев не захотел отпускать екатеринбурженку просто так. «Вот как, скажите, поступать? Разве справедливо отпускать такие индивидуальности и лишать зрителя и сотню таких ярких выступлений в будущих эфирах? Я считаю, что нет! Вы можете меня ненавидеть, осуждать, ругать, но я был и остаюсь главным адвокатом наших участников, и я за сильные и неординарные голоса в шоу», — сказал артист. Лазарев воспользовался правом добрать участников после всех отборочных этапов и пропустил Флору в полуфинал. Ранее Макс Юдин из Екатеринбурга поразил своим выступлением жюри «Ну-ка все вместе», но не смог обогнать тюменку и уступил ей место в следующем этапе. В эфире также появлялась студентка Анна Глотова, которая получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она навсегда планировала завязать с пением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Лазарев остался в восторге от выступления екатеринбурженки Флоры Бичахчян — артистка стала участницей шоу «Ну-ка все вместе». Исполнитель отметил энергетику девушки при первом выходе, но на втором этапе певице не удалось набрать нужных баллов. Это возмутило Лазарева, поэтому он решил дать Флоре шанс, чтобы она показала себя в полуфинале. «Мощная волна харизмы, как цунами накрывшая стену! И имя этому урагану — Флора! Да, в этом выступлении были огрехи, но на сцене царила индивидуальность и энергетика исполнителя, и она берет вверх, ты прощаешь шероховатости, потому что тебя сносит от потока живой энергии», — написал Лазарев на своей странице во «ВКонтакте». Во втором выступлении Флора заработала лишь 97 баллов, поэтому не могла бы рассчитывать на выход в полуфинал. Но Сергей Лазарев не захотел отпускать екатеринбурженку просто так. «Вот как, скажите, поступать? Разве справедливо отпускать такие индивидуальности и лишать зрителя и сотню таких ярких выступлений в будущих эфирах? Я считаю, что нет! Вы можете меня ненавидеть, осуждать, ругать, но я был и остаюсь главным адвокатом наших участников, и я за сильные и неординарные голоса в шоу», — сказал артист. Лазарев воспользовался правом добрать участников после всех отборочных этапов и пропустил Флору в полуфинал. Ранее Макс Юдин из Екатеринбурга поразил своим выступлением жюри «Ну-ка все вместе», но не смог обогнать тюменку и уступил ей место в следующем этапе. В эфире также появлялась студентка Анна Глотова, которая получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она навсегда планировала завязать с пением.