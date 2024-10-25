Екатеринбуржец привел в дикий восторг Сергея Лазарева на вокальном конкурсе. Видео

Екатеринбуржец Макс Юдин выступил на шоу «Ну-ка, все вместе!»

26 октября 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Сергей Лазарев отметил выступление Макса и выразил свое почтение Фото: Владимир Андреев © URA.RU 35-летний певец Макс Юдин из Екатеринбурга поразил своим выступлением жюри всероссийского вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». Выпуск с уральцем, который исполнил песню «Позови меня» Кристины Орбакайте, показали на телеканале «Россия 1». «Вокалом я начал заниматься с детства: меня родители отдали в театр музыкальной комедии. После окончания школы поступил в юридическую академию, проучился в ней успешно пять лет, больше существуя в отделении внеучебной деятельности, где происходила вся творческая жизнь. В какой-то момент меня позвали работать в Екатеринбургский театр эстрады, и с тех времен ничем, кроме музыки, я не занимаюсь», — рассказал о себе вначале молодой человек. Также Макс поделился, что на народном кастинге в Екатеринбурге члены жюри спорили по поводу его усов: певец Николай Басков уговаривал парня сбрить их, а Сергей Лазарев, наоборот, отговаривал. По итогу Юдин избавился от части своего образа, чем поначалу расстроил Лазарева, но потом звезда призналась, что екатеринбуржец так выглядит моложе. Новая вариация песни Орбакайте от Макса заставила членов жюри вскочить с мест и аплодировать. По итогу парень вышел в полуфинал, набрав 97 баллов, и получил множество комплиментов от звезд, в том числе от Лазарева. «Ты очень правильно продумал свое выступление, оно не было наигранным, зарепетированным, оно было живым. Безусловно, браво!» — сказал Лазарев. За выход в следующий этап Юдину пришлось бороться с Натальей Александровой из Тюмени — уральцы набрали одинаковое количество баллов. Но по итогу екатеринбуржец не смог обогнать девушку и уступил ей место в финале. Ранее студентка из Екатеринбурга Анна Глотова также стала участницей шоу «Ну-ка, все вместе!». После выступления она получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она планировала завязать с пением совсем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

35-летний певец Макс Юдин из Екатеринбурга поразил своим выступлением жюри всероссийского вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». Выпуск с уральцем, который исполнил песню «Позови меня» Кристины Орбакайте, показали на телеканале «Россия 1». «Вокалом я начал заниматься с детства: меня родители отдали в театр музыкальной комедии. После окончания школы поступил в юридическую академию, проучился в ней успешно пять лет, больше существуя в отделении внеучебной деятельности, где происходила вся творческая жизнь. В какой-то момент меня позвали работать в Екатеринбургский театр эстрады, и с тех времен ничем, кроме музыки, я не занимаюсь», — рассказал о себе вначале молодой человек. Также Макс поделился, что на народном кастинге в Екатеринбурге члены жюри спорили по поводу его усов: певец Николай Басков уговаривал парня сбрить их, а Сергей Лазарев, наоборот, отговаривал. По итогу Юдин избавился от части своего образа, чем поначалу расстроил Лазарева, но потом звезда призналась, что екатеринбуржец так выглядит моложе. Новая вариация песни Орбакайте от Макса заставила членов жюри вскочить с мест и аплодировать. По итогу парень вышел в полуфинал, набрав 97 баллов, и получил множество комплиментов от звезд, в том числе от Лазарева. «Ты очень правильно продумал свое выступление, оно не было наигранным, зарепетированным, оно было живым. Безусловно, браво!» — сказал Лазарев. За выход в следующий этап Юдину пришлось бороться с Натальей Александровой из Тюмени — уральцы набрали одинаковое количество баллов. Но по итогу екатеринбуржец не смог обогнать девушку и уступил ей место в финале. Ранее студентка из Екатеринбурга Анна Глотова также стала участницей шоу «Ну-ка, все вместе!». После выступления она получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей. В интервью URA.RU девушка призналась, что до участия в проекте она планировала завязать с пением совсем.