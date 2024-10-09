«Задача — заставить его встать»: как студентка из Екатеринбурга покорила Сергея Лазарева

Студентка из Екатеринбурга до участия в «Ну-ка, все вместе» хотела уйти из пения

10 октября 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

После выступления Анна получила массу комплиментов и напутственных слов от знаменитостей Фото: скрин из видео / Critical Voice / Rutube Совсем недавно студентка Свердловского музыкального колледжа имени Чайковского Анна Глотова покорила жюри вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». При этом девушка признается: она задумывалась о том, чтобы отказаться от карьеры певицы. Как талантливая екатеринбурженка заставила звезд встать с мест, почему даже не догадывалась, что будет участвовать в шоу, и чем занимается сейчас — в интервью URA.RU. Анна не попала в финал, но проект дал новый толчок для музыкальных свершений Фото: скрин из видео / Critical Voice / Rutube — Анна, начнем с того, как вы вообще попали на шоу «Ну-ка, все вместе»? — Как ни странно, заявку на кастинг подала моя мама в тайне от меня, потому что самой бы мне, наверное, не хватило смелости. Дальше со мной связались редакторы и пригласили на очный кастинг с 10 звездными экспертами. Он длился целый день, было куча народу и длинные очереди участников, которые ждали своей очереди. Там царила очень напряженная атмосфера. Пришла я туда в 10 часов утра, ушла в семь часов вечера. — Не было ли страшно выступать в финале перед таким количеством знаменитостей? — Если честно, это был самый волнительный опыт выхода на сцену в моей жизни. Несмотря на многочисленные выступления на абсолютно разных площадках, в том числе и телевизионных, эмоции, которые я испытывала, то волнение и переживания — я не могу сравнить ни с каким сценическим волнением в моей жизни. Поэтому для меня участие в этом проекте — это в первую очередь огромный опыт. Также для меня самой было очень важно быть участником этого проекта, потому что мне хотелось перейти на какой-то новый этап в своем творчестве. — Какой именно? — Я являюсь студенткой третьего курса музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, и после поступления я была погружена в учебу, саморазвитие и поиски себя в музыке, своего направления, и сценической практики и выступлений в моей жизни стало гораздо меньше, чем было в школьные годы. Меня это очень расстраивало в свое время, я даже думала о смене профессии и своей сферы деятельности. Я нуждалась в каком-то психологическом толчке, которым и стало участие в этом проекте и успешное прохождение народного кастинга. Этот опыт заставил меня влюбиться в свое дело заново, поверить в себя и зарядиться энергией на новые большие проекты. Новость по теме Студентка из Екатеринбурга покорила Сергея Лазарева на вокальном конкурсе. Видео — Некоторые писали, что вы спели песню Нюши «Только» в разы лучше, чем она звучит в оригинальном исполнении. Почему выбор пал именно на эту композицию? — В большинстве случаев участник не может сам выбрать песню, которую он будет петь на конкурсе. Так случилось и со мной, песню выбирала не я, мне ее предложили музыкальные редакторы проекта. Я готовилась к конкурсу довольно усердно, каждый день занималась, так как когда мне выслали песню, которую я буду петь, оставалось не очень много времени до съемок. И мне помогал мой педагог по вокалу Владимир Петрович Елизаров в подготовке к съемкам и выступлению. — Сергей Лазарев узнал вас с самого начала. Где вы виделись ранее и каково вам было слышать его слова признания в ваш адрес? — Мне было очень приятно слышать, что Сергей Лазарев запомнил меня с народного кастинга. Было очень волнительно перед ним выступать в Москве, но, когда я вышла на сцену перед сотней зрителей, почти всю песню я пропела, глядя ему в глаза. В своей голове я поставила задачу: «Достучаться до него и заставить его встать». И у меня получилось. Меня очень радует, что он встал во время моего выступления и поддержал меня своими словами после него. — Вы не прошли в финал, но ваше выступление вызвало бурю эмоций у жюри. А какие эмоции испытывали вы, когда видели их реакцию? — После выступления буря эмоций в моей душе стихла. Чувствовала спокойствие и умиротворение, потому что понимала, что все закончилось, больше мне не из-за чего переживать. Поэтому, честно говоря, я не испытывала какие-то сильные эмоции, когда слушала мнение экспертов. Я просто пыталась прийти в себя после выступления. Анна совмещает учебу с работой в театре эстрады Фото предоставлено героиней — Какие напутственные слова сказали вам звездные эксперты? — Больше всего мне запомнились слова Сергея Жукова, когда он сказал, что путь артиста строится больше на неудачах, чем удачах. Мне кажется, это очень правильные слова. Я не считаю свое участие в этом проекте неудачным, но именно слова Сергея не дают мне унывать в сложные минуты. — Какие планы у вас в музыкальной карьере после такого заметного выступления на федеральном канале? — На данный момент моим самым любимым проектом является наш дуэт с пианистом Юрием Россохиным, с которым мы уже успешно дали сольный концерт в джаз-клубе Everjazz. Это был незабываемый концерт! И в наших планах дальше развивать этот дуэт и давать концерты. Также сейчас я являюсь солисткой Государственного театра эстрады, где почти что еженедельно выступаю в различных программах. Довольно сложно совмещать такую энерго- и времязатратную работу с моим обучением в музыкальном училище, но я стараюсь изо всех сил везде успевать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совсем недавно студентка Свердловского музыкального колледжа имени Чайковского Анна Глотова покорила жюри вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». При этом девушка признается: она задумывалась о том, чтобы отказаться от карьеры певицы. Как талантливая екатеринбурженка заставила звезд встать с мест, почему даже не догадывалась, что будет участвовать в шоу, и чем занимается сейчас — в интервью URA.RU. — Анна, начнем с того, как вы вообще попали на шоу «Ну-ка, все вместе»? — Как ни странно, заявку на кастинг подала моя мама в тайне от меня, потому что самой бы мне, наверное, не хватило смелости. Дальше со мной связались редакторы и пригласили на очный кастинг с 10 звездными экспертами. Он длился целый день, было куча народу и длинные очереди участников, которые ждали своей очереди. Там царила очень напряженная атмосфера. Пришла я туда в 10 часов утра, ушла в семь часов вечера. — Не было ли страшно выступать в финале перед таким количеством знаменитостей? — Если честно, это был самый волнительный опыт выхода на сцену в моей жизни. Несмотря на многочисленные выступления на абсолютно разных площадках, в том числе и телевизионных, эмоции, которые я испытывала, то волнение и переживания — я не могу сравнить ни с каким сценическим волнением в моей жизни. Поэтому для меня участие в этом проекте — это в первую очередь огромный опыт. Также для меня самой было очень важно быть участником этого проекта, потому что мне хотелось перейти на какой-то новый этап в своем творчестве. — Какой именно? — Я являюсь студенткой третьего курса музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, и после поступления я была погружена в учебу, саморазвитие и поиски себя в музыке, своего направления, и сценической практики и выступлений в моей жизни стало гораздо меньше, чем было в школьные годы. Меня это очень расстраивало в свое время, я даже думала о смене профессии и своей сферы деятельности. Я нуждалась в каком-то психологическом толчке, которым и стало участие в этом проекте и успешное прохождение народного кастинга. Этот опыт заставил меня влюбиться в свое дело заново, поверить в себя и зарядиться энергией на новые большие проекты. — Некоторые писали, что вы спели песню Нюши «Только» в разы лучше, чем она звучит в оригинальном исполнении. Почему выбор пал именно на эту композицию? — В большинстве случаев участник не может сам выбрать песню, которую он будет петь на конкурсе. Так случилось и со мной, песню выбирала не я, мне ее предложили музыкальные редакторы проекта. Я готовилась к конкурсу довольно усердно, каждый день занималась, так как когда мне выслали песню, которую я буду петь, оставалось не очень много времени до съемок. И мне помогал мой педагог по вокалу Владимир Петрович Елизаров в подготовке к съемкам и выступлению. — Сергей Лазарев узнал вас с самого начала. Где вы виделись ранее и каково вам было слышать его слова признания в ваш адрес? — Мне было очень приятно слышать, что Сергей Лазарев запомнил меня с народного кастинга. Было очень волнительно перед ним выступать в Москве, но, когда я вышла на сцену перед сотней зрителей, почти всю песню я пропела, глядя ему в глаза. В своей голове я поставила задачу: «Достучаться до него и заставить его встать». И у меня получилось. Меня очень радует, что он встал во время моего выступления и поддержал меня своими словами после него. — Вы не прошли в финал, но ваше выступление вызвало бурю эмоций у жюри. А какие эмоции испытывали вы, когда видели их реакцию? — После выступления буря эмоций в моей душе стихла. Чувствовала спокойствие и умиротворение, потому что понимала, что все закончилось, больше мне не из-за чего переживать. Поэтому, честно говоря, я не испытывала какие-то сильные эмоции, когда слушала мнение экспертов. Я просто пыталась прийти в себя после выступления. — Какие напутственные слова сказали вам звездные эксперты? — Больше всего мне запомнились слова Сергея Жукова, когда он сказал, что путь артиста строится больше на неудачах, чем удачах. Мне кажется, это очень правильные слова. Я не считаю свое участие в этом проекте неудачным, но именно слова Сергея не дают мне унывать в сложные минуты. — Какие планы у вас в музыкальной карьере после такого заметного выступления на федеральном канале? — На данный момент моим самым любимым проектом является наш дуэт с пианистом Юрием Россохиным, с которым мы уже успешно дали сольный концерт в джаз-клубе Everjazz. Это был незабываемый концерт! И в наших планах дальше развивать этот дуэт и давать концерты. Также сейчас я являюсь солисткой Государственного театра эстрады, где почти что еженедельно выступаю в различных программах. Довольно сложно совмещать такую энерго- и времязатратную работу с моим обучением в музыкальном училище, но я стараюсь изо всех сил везде успевать.