В гастрольный тур SHAMANa по ХМАО добавился еще один город

В гастрольный тур Ярослава Доронина, известного под псевдонимом SHAMAN, добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут. Актуальное расписание концертов опубликовано на сайте артиста.
«Концерты SHAMAN. Апрель 2025: Сургут», — следует из расписания. Поп-звезда заедет в Сургут между гастролями в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Корреспондент URA.RU направил запрос пиарщикам артиста, чтобы выяснить причину изменений в туре. Ответ ожидается.
Между тем, югорчане активно раскупают места в первых рядах от сцены. В партере продаются самые дорогие билеты.
Также в ХМАО выступит с концертом легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в округ приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске почти на полгода перенесли выступления Дмитрия Певцова. Представители югорских концертных площадок объявили, что купленные билеты остаются действительными.
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