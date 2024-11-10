10 ноября 2024
09 ноября 2024

В гастрольный тур SHAMANa по ХМАО добавился еще один город

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Доронин выступит в Сургуте в апреле 2025 года
Ярослав Доронин выступит в Сургуте в апреле 2025 года Фото:

В гастрольный тур Ярослава Доронина, известного под псевдонимом SHAMAN, добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут. Актуальное расписание концертов опубликовано на сайте артиста.

«Концерты SHAMAN. Апрель 2025: Сургут», — следует из расписания. Поп-звезда заедет в Сургут между гастролями в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Корреспондент URA.RU направил запрос пиарщикам артиста, чтобы выяснить причину изменений в туре. Ответ ожидается.

Между тем, югорчане активно раскупают места в первых рядах от сцены. В партере продаются самые дорогие билеты.

Также в ХМАО выступит с концертом легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в округ приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске почти на полгода перенесли выступления Дмитрия Певцова. Представители югорских концертных площадок объявили, что купленные билеты остаются действительными.

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В гастрольный тур Ярослава Доронина, известного под псевдонимом SHAMAN, добавился еще один город в ХМАО. Им стал Сургут. Актуальное расписание концертов опубликовано на сайте артиста. «Концерты SHAMAN. Апрель 2025: Сургут», — следует из расписания. Поп-звезда заедет в Сургут между гастролями в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Корреспондент URA.RU направил запрос пиарщикам артиста, чтобы выяснить причину изменений в туре. Ответ ожидается. Между тем, югорчане активно раскупают места в первых рядах от сцены. В партере продаются самые дорогие билеты. Также в ХМАО выступит с концертом легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в округ приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске почти на полгода перенесли выступления Дмитрия Певцова. Представители югорских концертных площадок объявили, что купленные билеты остаются действительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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