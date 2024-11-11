Тело российского перебежчика Максима Кузьминова, который был убит в испанском городе Вильяхойоса в феврале этого года, похоронено в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на свои источники.
«Максим Кузьминов был застрелен в испанском приморском городке, название которого переводится как „радостная деревня“... По словам источников, настоящий Кузьминов был похоронен в безымянной могиле на юге Испании», — пишет CBS News.
После смерти Кузьминова летом в социальных сетях появились видео, где был запечатлен мужчина, похожий на него, на авиашоу. Согласно информации американского телеканала, это был специально замаскированный служащий украинской разведки. Этот ход был частью кампании по дезинформации, целью которой было убедить общественность, что Кузьминов выжил после покушения и продолжает работать на Украину.
В начале сентября 2022 года появились первые отчеты о том, что российский вертолет Ми-8 был угнан на территорию Украины. Согласно информации, распространяемой через telegram-каналы, угон был осуществлен летчиком Максимом Кузьминовым, действующим по заданию украинской разведки. Вертолет, на борту которого находились еще два члена экипажа, был захвачен. Другие российские военные, находившиеся на борту с Кузьминовым, не были осведомлены о планах угона и отказывались переходить на сторону Украины, в результате чего, предположительно, были убиты украинскими спецслужбами.
В феврале 2024 года из сообщений СМИ стало известно, что в испанском муниципалитете Вильяхойоса обнаружено тело, предположительно принадлежащее Кузьминову. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил факт его смерти. Позже испанская полиция также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова.
После убийства Кузьминова местные жители муниципалитета Вильяхойоса столкнулись с серией интенсивных допросов. О данной ситуации сообщил Пабло, сосед убитого, который проживает в том же жилом комплексе. Пабло подчеркнул, что ни он, ни его сын не стали свидетелями каких-либо подозрительных событий в день совершения преступления.
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