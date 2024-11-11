«Чистая выдумка»: Песков опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа

Песков назвал информацию о звонке Трампа Путину чистой ложью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил о распространении недостоверной информации в американских СМИ Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о недавнем телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В своем комментарии представитель Кремля назвал эту информацию, распространенную американским изданием Washington Post, «чистой выдумкой».

«Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, ложная информация», — подчеркнул Песков. Он ясно дал понять, что заявления о якобы состоявшемся разговоре между двумя лидерами не имеют под собой никакой основы.

Песков также указал на проблему недостоверной информации, публикуемой даже уважаемыми мировыми СМИ. Ответственность за распространение неверных данных, по его словам, лежит на журналистах и редакциях, которые должны тщательнее проверять факты перед публикацией.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина и Трампа, в рамках которого обсуждалась украинская проблематика. По информации американских СМИ, осведомленных о содержании диалога, Трамп выразил опасения по поводу возможного усиления вооруженного конфликта на Украине. Он призвал Путина избегать действий, которые могли бы привести к его обострению, и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о недавнем телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В своем комментарии представитель Кремля назвал эту информацию, распространенную американским изданием Washington Post, «чистой выдумкой». «Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, ложная информация», — подчеркнул Песков. Он ясно дал понять, что заявления о якобы состоявшемся разговоре между двумя лидерами не имеют под собой никакой основы. Песков также указал на проблему недостоверной информации, публикуемой даже уважаемыми мировыми СМИ. Ответственность за распространение неверных данных, по его словам, лежит на журналистах и редакциях, которые должны тщательнее проверять факты перед публикацией. Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина и Трампа, в рамках которого обсуждалась украинская проблематика. По информации американских СМИ, осведомленных о содержании диалога, Трамп выразил опасения по поводу возможного усиления вооруженного конфликта на Украине. Он призвал Путина избегать действий, которые могли бы привести к его обострению, и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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