Песков: Путину доложили о срыве планов Киева по угону вертолета РЭБ

11 ноября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что о происшествиях всегда в первую очередь докладывается о президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину доложили о срыве планов украинской военной разведки по угону вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1, проведенном ФСБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Спецслужбы в первую очередь докладывают верховному. Это очевидно. Дальше все будет зависеть от решения президента», — отметил Песков», — отметил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что очевидно, люди, осуществляющие успешные операции, не находятся в общественном поле, и информация о них не обязана быть открытой. Ранее ФСБ России объявила о предотвращении попытки украинской военной разведки захватить вертолет РЭБ Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. Сообщается, что украинская сторона безуспешно пыталась завербовать пилота данного воздушного судна. В ходе масштабных контрразведывательных мероприятий, направленных на недопущение угона вертолета, удалось не только избежать угрозы, но и получить важные сведения, которые значительно повысили эффективность боевых операций российских вооруженных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину доложили о срыве планов украинской военной разведки по угону вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1, проведенном ФСБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Спецслужбы в первую очередь докладывают верховному. Это очевидно. Дальше все будет зависеть от решения президента», — отметил Песков», — отметил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что очевидно, люди, осуществляющие успешные операции, не находятся в общественном поле, и информация о них не обязана быть открытой. Ранее ФСБ России объявила о предотвращении попытки украинской военной разведки захватить вертолет РЭБ Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. Сообщается, что украинская сторона безуспешно пыталась завербовать пилота данного воздушного судна. В ходе масштабных контрразведывательных мероприятий, направленных на недопущение угона вертолета, удалось не только избежать угрозы, но и получить важные сведения, которые значительно повысили эффективность боевых операций российских вооруженных сил.