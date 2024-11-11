Песков: Путину доложили о срыве планов Киева по угону вертолета РЭБ

Президенту России Владимиру Путину доложили о срыве планов украинской военной разведки по угону вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1, проведенном ФСБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
«Спецслужбы в первую очередь докладывают верховному. Это очевидно. Дальше все будет зависеть от решения президента», — отметил Песков», — отметил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что очевидно, люди, осуществляющие успешные операции, не находятся в общественном поле, и информация о них не обязана быть открытой.
Ранее ФСБ России объявила о предотвращении попытки украинской военной разведки захватить вертолет РЭБ Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. Сообщается, что украинская сторона безуспешно пыталась завербовать пилота данного воздушного судна. В ходе масштабных контрразведывательных мероприятий, направленных на недопущение угона вертолета, удалось не только избежать угрозы, но и получить важные сведения, которые значительно повысили эффективность боевых операций российских вооруженных сил.
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