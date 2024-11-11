В Кировской области хотят запретить медикаментозные аборты

Депутаты Кировской области готовят законопроект, который запретит медикаментозные способы прерывания беременности. Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов на совещании правительства региона.
«Законопроект разработали депутаты, связанные с медициной. Надеюсь, в обозримом будущем мы его примем. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — заявил губернатор.
Он также отметил, что с 11 ноября одна из частных медицинских сетей в регионе решила добровольно отказаться от оказания подобных услуг. «Мы надеемся, что таким образом внесем вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране», — зачитал губернатор Александр Соколов обращение руководства клиники.
На сегодня в пяти регионах страны введены полные или частичные ограничения на проведение абортов в частных клиниках. Также в нескольких субъектах РФ установлена ответственность за распространение информации, направленной на пропаганду искусственного прерывания беременности.
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