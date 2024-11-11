В Кировской области хотят запретить медикаментозные аборты

Медикаментозные аборты планируют запретить в Кировской области
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Депутаты Кировской области хотят запретить аборты
Депутаты Кировской области хотят запретить аборты Фото:

Депутаты Кировской области готовят законопроект, который запретит медикаментозные способы прерывания беременности. Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов на совещании правительства региона.

«Законопроект разработали депутаты, связанные с медициной. Надеюсь, в обозримом будущем мы его примем. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — заявил губернатор.

Он также отметил, что с 11 ноября одна из частных медицинских сетей в регионе решила добровольно отказаться от оказания подобных услуг. «Мы надеемся, что таким образом внесем вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране», — зачитал губернатор Александр Соколов обращение руководства клиники.

На сегодня в пяти регионах страны введены полные или частичные ограничения на проведение абортов в частных клиниках. Также в нескольких субъектах РФ установлена ответственность за распространение информации, направленной на пропаганду искусственного прерывания беременности.

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Депутаты Кировской области готовят законопроект, который запретит медикаментозные способы прерывания беременности. Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов на совещании правительства региона. «Законопроект разработали депутаты, связанные с медициной. Надеюсь, в обозримом будущем мы его примем. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — заявил губернатор. Он также отметил, что с 11 ноября одна из частных медицинских сетей в регионе решила добровольно отказаться от оказания подобных услуг. «Мы надеемся, что таким образом внесем вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране», — зачитал губернатор Александр Соколов обращение руководства клиники. На сегодня в пяти регионах страны введены полные или частичные ограничения на проведение абортов в частных клиниках. Также в нескольких субъектах РФ установлена ответственность за распространение информации, направленной на пропаганду искусственного прерывания беременности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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