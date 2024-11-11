В метро Екатеринбурга днем 11 ноября заметили статусных чиновников во главе с мэром Алексеем Орловым после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала ему проехаться на автобусе, а блогер Ксения Собчак призвала горожан подловить мэра в транспорте. Чиновники сели в вагон на станции метро «Чкаловская», рассказал очевидец.
Вместе с Орловым проехались на метро его зам по транспорту и строительству Рустам Галямов, глава минтранса Свердловской области Александр Толкачев, директор подземки Андрей Панаиотиди, председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков и коммерческий директор компании «ПК Транспортные Системы» Александр Мирошник. Некоторые очевидцы допустили, что чиновники спустились в метро ради тестирования оплаты биометрией.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там подтвердили, что главе города демонстрировали возможность оплаты проезда биометрией. «Затем мэр поехал на работу на метро», — добавили там.
После того, как Матвиенко подняла тему общественного транспорта уральской столицы, Орлов признался, что регулярно им пользуется. На заявление мэра обратила внимание Собчак и попросила екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и запечатлеть градоначальника именно в автобусе.
Еще одно заявление по транспорту Екатеринбурга Матвиенко озвучила в беседе с сенатором Александром Высокинским. Она объяснила, что общественный транспорт должен ходить регулярно.
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