В метро Екатеринбурга заметили мэра Орлова. Фото

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Орлову продемонстрировали возможность оплаты проезда биометрией
Орлову продемонстрировали возможность оплаты проезда биометрией Фото:

В метро Екатеринбурга днем 11 ноября заметили статусных чиновников во главе с мэром Алексеем Орловым после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала ему проехаться на автобусе, а блогер Ксения Собчак призвала горожан подловить мэра в транспорте. Чиновники сели в вагон на станции метро «Чкаловская», рассказал очевидец.

Вместе с Орловым проехались на метро его зам по транспорту и строительству Рустам Галямов, глава минтранса Свердловской области Александр Толкачев, директор подземки Андрей Панаиотиди, председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков и коммерческий директор компании «ПК Транспортные Системы» Александр Мирошник. Некоторые очевидцы допустили, что чиновники спустились в метро ради тестирования оплаты биометрией.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там подтвердили, что главе города демонстрировали возможность оплаты проезда биометрией. «Затем мэр поехал на работу на метро», — добавили там.

После того, как Матвиенко подняла тему общественного транспорта уральской столицы, Орлов признался, что регулярно им пользуется. На заявление мэра обратила внимание Собчак и попросила екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и запечатлеть градоначальника именно в автобусе.

Еще одно заявление по транспорту Екатеринбурга Матвиенко озвучила в беседе с сенатором Александром Высокинским. Она объяснила, что общественный транспорт должен ходить регулярно.

Орлов добрался до работы на метро
Орлов добрался до работы на метро
Фото:

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В метро Екатеринбурга днем 11 ноября заметили статусных чиновников во главе с мэром Алексеем Орловым после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала ему проехаться на автобусе, а блогер Ксения Собчак призвала горожан подловить мэра в транспорте. Чиновники сели в вагон на станции метро «Чкаловская», рассказал очевидец. Вместе с Орловым проехались на метро его зам по транспорту и строительству Рустам Галямов, глава минтранса Свердловской области Александр Толкачев, директор подземки Андрей Панаиотиди, председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков и коммерческий директор компании «ПК Транспортные Системы» Александр Мирошник. Некоторые очевидцы допустили, что чиновники спустились в метро ради тестирования оплаты биометрией. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там подтвердили, что главе города демонстрировали возможность оплаты проезда биометрией. «Затем мэр поехал на работу на метро», — добавили там. После того, как Матвиенко подняла тему общественного транспорта уральской столицы, Орлов признался, что регулярно им пользуется. На заявление мэра обратила внимание Собчак и попросила екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и запечатлеть градоначальника именно в автобусе. Еще одно заявление по транспорту Екатеринбурга Матвиенко озвучила в беседе с сенатором Александром Высокинским. Она объяснила, что общественный транспорт должен ходить регулярно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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