Появились подробности гибели школьницы в Петербурге, упавшей с крыши завода в свой день рождения

Девушка, отмечавшая день рождения на крыше завода «Красный треугольник», упала с высоты, потеряв равновесие, когда спускалась. Старшеклассники распивали алкоголь в компании новых 12-летних знакомых.
«Компания из восьми подростков отмечала шестнадцатый день рождения одной из девушек. Ребята закупились слабоалкогольными и крепкими напитками и стали забираться на крышу предприятия. По пути они встретили еще двух девочек 12-летнего возраста и пригласили с собой. На крыше подростки употребляли спиртные напитки вперемешку. В какой-то момент именинница захотела в туалет и начала спускаться, но не удержала равновесие и упала», — сообщает источник телеканала 78.
Отмечавшие ее день рождения подростки спустились вниз и нашли тело девушки в кустах. Старшеклассники ушли домой, а одна из 12-летних девочек позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.
Как потом рассказали младшие девочки, именинница представилась им мужским именем Виктор, из-за чего они приняли ее за юношу, передает «Фонтанка». По информации издания, погибшая жила в полной семье, обучалась в центре образования на экстернате. В школе никаких девиацией у девушки не наблюдали. Накануне гибели ей исполнилось 16 лет. Трагедия произошла вечером 10 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.