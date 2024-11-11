Появились подробности гибели школьницы в Петербурге, упавшей с крыши завода в свой день рождения

Школьница в Петербурге в день рождения упала с крыши завода, потеряв равновесие
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка потеряла равновесие, когда спускалась
Девушка потеряла равновесие, когда спускалась Фото:

Девушка, отмечавшая день рождения на крыше завода «Красный треугольник», упала с высоты, потеряв равновесие, когда спускалась. Старшеклассники распивали алкоголь в компании новых 12-летних знакомых. 

«Компания из восьми подростков отмечала шестнадцатый день рождения одной из девушек. Ребята закупились слабоалкогольными и крепкими напитками и стали забираться на крышу предприятия. По пути они встретили еще двух девочек 12-летнего возраста и пригласили с собой. На крыше подростки употребляли спиртные напитки вперемешку. В какой-то момент именинница захотела в туалет и начала спускаться, но не удержала равновесие и упала», — сообщает источник телеканала 78. 

Отмечавшие ее день рождения подростки спустились вниз и нашли тело девушки в кустах. Старшеклассники ушли домой, а одна из 12-летних девочек позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Как потом рассказали младшие девочки, именинница представилась им мужским именем Виктор, из-за чего они приняли ее за юношу, передает «Фонтанка». По информации издания, погибшая жила в полной семье, обучалась в центре образования на экстернате. В школе никаких девиацией у девушки не наблюдали. Накануне гибели ей исполнилось 16 лет. Трагедия произошла вечером 10 ноября. 

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Девушка, отмечавшая день рождения на крыше завода «Красный треугольник», упала с высоты, потеряв равновесие, когда спускалась. Старшеклассники распивали алкоголь в компании новых 12-летних знакомых.  «Компания из восьми подростков отмечала шестнадцатый день рождения одной из девушек. Ребята закупились слабоалкогольными и крепкими напитками и стали забираться на крышу предприятия. По пути они встретили еще двух девочек 12-летнего возраста и пригласили с собой. На крыше подростки употребляли спиртные напитки вперемешку. В какой-то момент именинница захотела в туалет и начала спускаться, но не удержала равновесие и упала», — сообщает источник телеканала 78.  Отмечавшие ее день рождения подростки спустились вниз и нашли тело девушки в кустах. Старшеклассники ушли домой, а одна из 12-летних девочек позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Как потом рассказали младшие девочки, именинница представилась им мужским именем Виктор, из-за чего они приняли ее за юношу, передает «Фонтанка». По информации издания, погибшая жила в полной семье, обучалась в центре образования на экстернате. В школе никаких девиацией у девушки не наблюдали. Накануне гибели ей исполнилось 16 лет. Трагедия произошла вечером 10 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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