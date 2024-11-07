Президент РСПП Шохин: если Трамп сдержит слово, то с России снимут санкции

07 ноября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

От Трампа ждут, что он сдержит обещание, говорит Шохин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета РЭФ-24 в Челябинске Если Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, сдержит обещание и завершит все старые войны, то с России постепенно начнут снимать ранее введенные санкции. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Русском экономическом форуме в Челябинске. «Дональд Трамп — человек эмоциональный, политик, действия которого не так просто предсказать. Многие ждут от него, что он все-таки выполнит свое главное обещание — новых войн развязывать и поддерживать не будет, а старые войны завершит. И если это так, то постепенно начнут сниматься санкции и восстанавливаться нормальные экономические отношения с теми странами, которые мы сейчас называем недружественными», — заявил Шохин на РЭФ в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места события. Термин уже добавлен в российское законодательство. Если Трамп сдержит слово, то придется менять законы и вычеркивать от туда понятие «недружественные страны», добавил Шохин. «Но находятся разные поводы для того, чтобы сохранить санкционное давление. Слава богу, Дональд Трамп и его команда сторонники традиционных ценностей. А иначе после завершения, скажем, горячей фазы конфликта с Украиной, придумали бы что-то еще для сохранения санкций. Например, наше законодательство против ЛГБТ или иноагентов. И, наверняка, [при желании] можно было бы перебросить те ограничения, которые были связаны с российско-украинским конфликтом, на другие основания», — добавил Шохин. Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп был избран 47-м по счету президентом США на выборах 6 ноября. Политологи считают, что после избрания Трампа США вряд ли полностью прекратят поддержку Украины. Также не стоит ожидать от Вашингтона как-либо шагов для урегулирования конфликта в пользу России. Русский экономический форум проводится в Челябинске второй год подряд. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. Участие принимают представители федеральной и региональной власти, предприниматели, эксперты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, сдержит обещание и завершит все старые войны, то с России постепенно начнут снимать ранее введенные санкции. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Русском экономическом форуме в Челябинске. «Дональд Трамп — человек эмоциональный, политик, действия которого не так просто предсказать. Многие ждут от него, что он все-таки выполнит свое главное обещание — новых войн развязывать и поддерживать не будет, а старые войны завершит. И если это так, то постепенно начнут сниматься санкции и восстанавливаться нормальные экономические отношения с теми странами, которые мы сейчас называем недружественными», — заявил Шохин на РЭФ в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места события. Термин уже добавлен в российское законодательство. Если Трамп сдержит слово, то придется менять законы и вычеркивать от туда понятие «недружественные страны», добавил Шохин. «Но находятся разные поводы для того, чтобы сохранить санкционное давление. Слава богу, Дональд Трамп и его команда сторонники традиционных ценностей. А иначе после завершения, скажем, горячей фазы конфликта с Украиной, придумали бы что-то еще для сохранения санкций. Например, наше законодательство против ЛГБТ или иноагентов. И, наверняка, [при желании] можно было бы перебросить те ограничения, которые были связаны с российско-украинским конфликтом, на другие основания», — добавил Шохин. Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп был избран 47-м по счету президентом США на выборах 6 ноября. Политологи считают, что после избрания Трампа США вряд ли полностью прекратят поддержку Украины. Также не стоит ожидать от Вашингтона как-либо шагов для урегулирования конфликта в пользу России. Русский экономический форум проводится в Челябинске второй год подряд. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. Участие принимают представители федеральной и региональной власти, предприниматели, эксперты.