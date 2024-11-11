Герой России подключился к скандалу вокруг переезда музея в госпитале Кургана

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Герой РФ Сергей Евланов подключился к проблеме курганских ветеранов
Герой РФ Сергей Евланов подключился к проблеме курганских ветеранов Фото:

Герой России Сергей Евланов, являющийся уроженцем Курганской области, подключился к скандалу вокруг переезда музея ветеранов из военного госпиталя в микрорайоне Рябково. Боевой старший сержант из Екатеринбурга готов поехать в Курган, чтобы лично встретиться с главой региона для решения данной проблемы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших военнослужащих. 

«За музей ветеранов в военном госпитале Кургана вступился Герой России Сергей Евланов. Он готов лично приехать и решать эту проблему с губернатором региона», — рассказали источники.

Корреспондент URA.RU обратился к Герою РФ за комментарием по теме. Ответ ожидается. Ранее по теме возможного закрытия музея главврач военного госпиталя Владимир Семенов сообщал, что музейные экспозиции из цокольного этажа медучреждения переводят в отдельно стоящее здание. Четыре стеллажа передаются областной музейный центр. Среди них несколько экспонатов времен афганской и чеченской войн для выставки к 80-летию Победы, отмечал руководитель госпиталя. 

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Герой России Сергей Евланов, являющийся уроженцем Курганской области, подключился к скандалу вокруг переезда музея ветеранов из военного госпиталя в микрорайоне Рябково. Боевой старший сержант из Екатеринбурга готов поехать в Курган, чтобы лично встретиться с главой региона для решения данной проблемы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших военнослужащих.  «За музей ветеранов в военном госпитале Кургана вступился Герой России Сергей Евланов. Он готов лично приехать и решать эту проблему с губернатором региона», — рассказали источники. Корреспондент URA.RU обратился к Герою РФ за комментарием по теме. Ответ ожидается. Ранее по теме возможного закрытия музея главврач военного госпиталя Владимир Семенов сообщал, что музейные экспозиции из цокольного этажа медучреждения переводят в отдельно стоящее здание. Четыре стеллажа передаются областной музейный центр. Среди них несколько экспонатов времен афганской и чеченской войн для выставки к 80-летию Победы, отмечал руководитель госпиталя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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