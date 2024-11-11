Пермский суд оставил в СИЗО подозреваемого во взяточничестве чекиста

Пермский гарнизонный военный суд продлил экс-сотруднику пермского УФСБ Григорию Царегородцеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказали в судебной инстанции.
«Царегородцев останется в СИЗО до 11 февраля Мера пресечение продлена на три месяца», — пояснили в краевом гарнизонном военном суде.
Уголовное дело Царегородцева повторно рассматривается в Пермском гарнизонном военном суде. Первый приговор был отменен апелляционной инстанцией. Он обвиняется в том, что брал миллионные взятки от группы хакеров. По последним данным, часть денег Царегородцев передавал деньги тестю, а тот обустраивал земельный участок и покупал иномарку.
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