Пермский суд оставил в СИЗО подозреваемого во взяточничестве чекиста

Экс-сотруднику пермского ФСБ Царегородцеву продлили меру пресечения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело рассматривает гарнизонный военный суд
Дело рассматривает гарнизонный военный суд Фото:

Пермский гарнизонный военный суд продлил экс-сотруднику пермского УФСБ Григорию Царегородцеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказали в судебной инстанции.

«Царегородцев останется в СИЗО до 11 февраля Мера пресечение продлена на три месяца», — пояснили в краевом гарнизонном военном суде.

Уголовное дело Царегородцева повторно рассматривается в Пермском гарнизонном военном суде. Первый приговор был отменен апелляционной инстанцией. Он обвиняется в том, что брал миллионные взятки от группы хакеров. По последним данным, часть денег Царегородцев передавал деньги тестю, а тот обустраивал земельный участок и покупал иномарку.

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Пермский гарнизонный военный суд продлил экс-сотруднику пермского УФСБ Григорию Царегородцеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом URA.RU рассказали в судебной инстанции. «Царегородцев останется в СИЗО до 11 февраля Мера пресечение продлена на три месяца», — пояснили в краевом гарнизонном военном суде. Уголовное дело Царегородцева повторно рассматривается в Пермском гарнизонном военном суде. Первый приговор был отменен апелляционной инстанцией. Он обвиняется в том, что брал миллионные взятки от группы хакеров. По последним данным, часть денег Царегородцев передавал деньги тестю, а тот обустраивал земельный участок и покупал иномарку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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