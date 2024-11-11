Курганский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-руководителя МУП Кургана «Прометей» Антона Гурьева. Бывшего чиновника обвиняют в оказании небезопасных услуг, а также массовом саботаже выполнения судебных решений. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.
«Под руководством Гурьева МУП „Прометей“ при управлении многоквартирными домами по четырем адресам оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью», — зачитал обвинительный акт представитель прокуратуры. Гурьева обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Также бывшего врио директора считают виновным в неисполнении 28 решений судов.
Обвинитель перечислил неисполненные решения. В списке фигурируют десятки домов, где сотрудниками «Прометея» не был выполнен текущий ремонт вопреки имевшимся решениям городского и арбитражного судов.
Гурьев слушал обвинение, находясь за решеткой. Он находится под стражей по другому уголовному делу. После оглашения обвинения экс-руководитель с ним не согласился.
Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело Антона Гурьева поступило в суд. О том, бывшего врио директора обвиняют в оказании небезопасных услуг и неисполнении судебных решений, стало известно в конце лета. Также Гурьев обвиняется в превышении полномочий при ремонте домов с ущербом на 4,3 миллиона рублей. По данному обвинению он был помещен в СИЗО, позже ему продлили стражу до 26 декабря.
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