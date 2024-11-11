Челябинцу, зарезавшему беременную на глазах у ребенка, запросили 15 лет колонии

11 ноября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Челябинец ответит за убийство женщины в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурор запросил 15 лет для челябинца Сергея Маслова, обвиняемого в убийстве беременной знакомой на глазах у ее ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, отношения к содеянному сторона обвинения настаивала на назначении виновному наказания на срок 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор по делу состоится 14 ноября. Маслов был задержан в августе 2022 года. Его обвинили в убийстве беременной женщины. Предварительно, он был другом семьи, но в какой-то момент подумал, что женщина влюблена в него. Получив отказ, мужчина стал преследовать ее. В день убийства он пришел к женщине домой. В тот момент в квартире находилась ее 4-летняя дочь. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого Маслов распылил в лицо знакомой перцовый баллончик, а после нанес не менее 20 ударов ножом. Его не остановили даже слова женщины о беременности. После задержания Маслова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила, что в момент нападения он был невменяем. В суд материалы поступили с пометкой о том, что к мужчине должны быть применены принудительные меры медицинского характера. Но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что Маслов осознавал свои действия, когда убивал знакомую. По итогу дело вновь направили в суд, но уже без постановления о применении принудительных мер медицинского характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор запросил 15 лет для челябинца Сергея Маслова, обвиняемого в убийстве беременной знакомой на глазах у ее ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, отношения к содеянному сторона обвинения настаивала на назначении виновному наказания на срок 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор по делу состоится 14 ноября. Маслов был задержан в августе 2022 года. Его обвинили в убийстве беременной женщины. Предварительно, он был другом семьи, но в какой-то момент подумал, что женщина влюблена в него. Получив отказ, мужчина стал преследовать ее. В день убийства он пришел к женщине домой. В тот момент в квартире находилась ее 4-летняя дочь. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого Маслов распылил в лицо знакомой перцовый баллончик, а после нанес не менее 20 ударов ножом. Его не остановили даже слова женщины о беременности. После задержания Маслова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила, что в момент нападения он был невменяем. В суд материалы поступили с пометкой о том, что к мужчине должны быть применены принудительные меры медицинского характера. Но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что Маслов осознавал свои действия, когда убивал знакомую. По итогу дело вновь направили в суд, но уже без постановления о применении принудительных мер медицинского характера.