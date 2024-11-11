Челябинцу, зарезавшему беременную на глазах у ребенка, запросили 15 лет колонии

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, наказание, преступление, правосудие, суд, челябинский областной суд
Челябинец ответит за убийство женщины в суде Фото:

Прокурор запросил 15 лет для челябинца Сергея Маслова, обвиняемого в убийстве беременной знакомой на глазах у ее ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, отношения к содеянному сторона обвинения настаивала на назначении виновному наказания на срок 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор по делу состоится 14 ноября.

Маслов был задержан в августе 2022 года. Его обвинили в убийстве беременной женщины. Предварительно, он был другом семьи, но в какой-то момент подумал, что женщина влюблена в него. Получив отказ, мужчина стал преследовать ее. В день убийства он пришел к женщине домой. В тот момент в квартире находилась ее 4-летняя дочь. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого Маслов распылил в лицо знакомой перцовый баллончик, а после нанес не менее 20 ударов ножом. Его не остановили даже слова женщины о беременности.

После задержания Маслова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила, что в момент нападения он был невменяем. В суд материалы поступили с пометкой о том, что к мужчине должны быть применены принудительные меры медицинского характера. Но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что Маслов осознавал свои действия, когда убивал знакомую. По итогу дело вновь направили в суд, но уже без постановления о применении принудительных мер медицинского характера.

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Прокурор запросил 15 лет для челябинца Сергея Маслова, обвиняемого в убийстве беременной знакомой на глазах у ее ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, отношения к содеянному сторона обвинения настаивала на назначении виновному наказания на срок 15 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор по делу состоится 14 ноября. Маслов был задержан в августе 2022 года. Его обвинили в убийстве беременной женщины. Предварительно, он был другом семьи, но в какой-то момент подумал, что женщина влюблена в него. Получив отказ, мужчина стал преследовать ее. В день убийства он пришел к женщине домой. В тот момент в квартире находилась ее 4-летняя дочь. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого Маслов распылил в лицо знакомой перцовый баллончик, а после нанес не менее 20 ударов ножом. Его не остановили даже слова женщины о беременности. После задержания Маслова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила, что в момент нападения он был невменяем. В суд материалы поступили с пометкой о том, что к мужчине должны быть применены принудительные меры медицинского характера. Но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что Маслов осознавал свои действия, когда убивал знакомую. По итогу дело вновь направили в суд, но уже без постановления о применении принудительных мер медицинского характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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