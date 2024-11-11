Границу Финляндии и России хотят открыть в 2025 году из-за проблем в экономике

Финляндия и Россия обсуждает возможность открытия границы между странами. Это может произойти не раньше конца февраля 2025 года. Среди причин называется ухудшение экономической ситуации в северной стране.
«Граница Финляндии с Россией может открыться не раньше конца февраля 2025 года», — передает петербургской издание 47news, ссылаясь на итоги встерчи российской погранслужбы и Финской пограничной охраны. В ходе обсуждения финны сообщили, что их погранохрана превратилась в элемент политической борьбы. Хотя изначально Хельсинги ссылались на угрозу миграционного кризиса, когда в ноябре 2023 года стали вводить ограничения на пересечения границы с Россией.
Сейчас, как пишет 47news, в Финдяндии ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство в обществе. Поскольку после закрытия границ упал поток туристов из Петербурга и Ленобласти, который давал финансовый стимул стране. А сами финны ездили в Россию за бензином. Также есть гуманитарные проблемы: у многих семей практически прерваны родственные связи. В последние месяцы вопрос обсуждение открытия границ снова вышел в информационное поле.
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