На Украине хотят разрешить распространять порно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты предложили легализовать съемку и распространение порноконтента
Депутаты предложили легализовать съемку и распространение порноконтента Фото:

На Украине зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, разрешающий снимать и распространять видео интимного характера. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. 

«Мы зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Коротко — мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет», — написал Железняк в своем telegram-канале. 

При этом депутаты предлагают оставить уголовную ответственность за снятие и распространение порнографии без согласия, видео с элементами насилия, зоо- и некрофилии, а также порно с детьми. Народный избранник также отметил, что порно в стране давно легализовано, и с владельцев аккаунтов на OnlyFans, где часто сидят вебкам-модели, уже несколько лет собирают налоги. 

После того, как на Украине внесли на рассмотрение закон по декриминализации порно, на местном сайте по поиску работы появилась вакансия для военных ВСУ. Новая работа подразумевает съемку в порно, в качестве кандидатов также рассматривали инвалидов, передает телеканал 360. Ранее в Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были фотографии порнографического характера с участием детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, разрешающий снимать и распространять видео интимного характера. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.  «Мы зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Коротко — мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет», — написал Железняк в своем telegram-канале.  При этом депутаты предлагают оставить уголовную ответственность за снятие и распространение порнографии без согласия, видео с элементами насилия, зоо- и некрофилии, а также порно с детьми. Народный избранник также отметил, что порно в стране давно легализовано, и с владельцев аккаунтов на OnlyFans, где часто сидят вебкам-модели, уже несколько лет собирают налоги.  После того, как на Украине внесли на рассмотрение закон по декриминализации порно, на местном сайте по поиску работы появилась вакансия для военных ВСУ. Новая работа подразумевает съемку в порно, в качестве кандидатов также рассматривали инвалидов, передает телеканал 360. Ранее в Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были фотографии порнографического характера с участием детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...