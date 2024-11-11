На Украине хотят разрешить распространять порно

На Украине зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, разрешающий снимать и распространять видео интимного характера. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
«Мы зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Коротко — мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет», — написал Железняк в своем telegram-канале.
При этом депутаты предлагают оставить уголовную ответственность за снятие и распространение порнографии без согласия, видео с элементами насилия, зоо- и некрофилии, а также порно с детьми. Народный избранник также отметил, что порно в стране давно легализовано, и с владельцев аккаунтов на OnlyFans, где часто сидят вебкам-модели, уже несколько лет собирают налоги.
После того, как на Украине внесли на рассмотрение закон по декриминализации порно, на местном сайте по поиску работы появилась вакансия для военных ВСУ. Новая работа подразумевает съемку в порно, в качестве кандидатов также рассматривали инвалидов, передает телеканал 360. Ранее в Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были фотографии порнографического характера с участием детей.
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