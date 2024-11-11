Рыбаки в ЯНАО открыли сезон зимней рыбалки. По словам рыбачки из Ноябрьска Анастасии Ивановой, лед на озерах уже крепкий, в то же время, на реках лучше пока не рыбачить, рассказала она URA.RU.
Где рыбачат ямальские рыбаки
На Ямале рыбаки активно выходят на лед и открывают сезон зимней рыбалки. Так, Виктор Альчинский 8 ноября ездил на реку Камгаяха, о чем написал в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
«Ездили на реку Камгаяха. Лед на речке нормальный. Одно плохо, мохтика крупного мало, в основном мелочь. За два часа ловли, каждый поймал на жареху. Ну и конечно надолбили мелочи на живца», — написал Альчинский.
Рыбак Александр Безлепкин 11 сентября выловил несколько щук. Он сообщил, что вес самого крупного хвоста составил 5,7 килограмма. Остальная рыба примерно по одному килограмму.
Рыбачка из Ноябрьска Анастасия Иванова пока предпочитает рыбачить на озерах. По ее словам, ямальские водоемы со стоячей водой уже хорошо промерзли и рыбачить там практически безопасно.
Какая толщина льда безопасна для рыбалки
Иванова считает, что сейчас пока лучше рыбачить там, где нет активного течения. Можно ходить по старицам на некоторых речках. На них намерзло уже до 10 сантиметров. Человеку можно ходить по льду толщиной не менее семи сантиметров, а на технике выезжать только когда толщина льда достигнет как минимум 20 сантиметров.
«Я видела новость, что под лед на снегоходе провалилось трое мужчин. Для меня это конечно дико — насколько нужно быть отчаянными, чтобы так вот выехать прямо на лед на технике? Снегоход сам весит немало, да еще трое мужичков в зимней одежде. Это не для нас, я ни в коем случае никогда не пойду на первый лед на реку», — рассказала Анастасия Иванова URA.RU.
Рыбачка выловила несколько щук, улов не взвешивала, поскольку хвосты были не очень большие. Когда лед станет покрепче, она планирует отправиться на другие водоемы, чтобы половить зимнего окуня — «поработать на удочку».
Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском районе утонули трое рыбаков, два тела не найдены до сих пор. Спасатели предупредили жителей об опасности выхода на тонкий лед. Но рыбаки уже начинают заниматься подледным ловом.
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