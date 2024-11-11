Володин: иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж

Деньги со спецсчета иностранные агенты смогут снимать только лично на территории России, выводить их за границу будет нельзя. Такое уточнение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу о создании для иноагентов спецсчетов для выплат за творческую деятельность.
«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — уточнил Володин в беседе с журналистами, его слова опубликованы на сайте «Дума ТВ». Председатель Госдумы также добавил, что данная инициатива может коснуться не только обладателей статуса «иноагент», но и покинувших страну россиян, высказывающихся против спецоперации и при этом получающих деньги от сдачи недвижимости в аренду и ее продажи на территории России.
По задумке Володина, доходы иноагентов и релокантов от использования интеллектуальной собственности и брендов должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях. При этом творчество иноагентов запрещать не планируется, но деньги за прослушивание артисты получать не должны, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В России также запретили размещать рекламу у иностранных агентов, передает телеканал 360.
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