Володин: иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж

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Володин заявил, что иноагенты смогут лично приехать за деньгами в Россию
Володин заявил, что иноагенты смогут лично приехать за деньгами в Россию Фото:

Деньги со спецсчета иностранные агенты смогут снимать только лично на территории России, выводить их за границу будет нельзя. Такое уточнение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу о создании для иноагентов спецсчетов для выплат за творческую деятельность.

«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — уточнил Володин в беседе с журналистами, его слова опубликованы на сайте «Дума ТВ». Председатель Госдумы также добавил, что данная инициатива может коснуться не только обладателей статуса «иноагент», но и покинувших страну россиян, высказывающихся против спецоперации и при этом получающих деньги от сдачи недвижимости в аренду и ее продажи на территории России. 

По задумке Володина, доходы иноагентов и релокантов от использования интеллектуальной собственности и брендов должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях. При этом творчество иноагентов запрещать не планируется, но деньги за прослушивание артисты получать не должны, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В России также запретили размещать рекламу у иностранных агентов, передает телеканал 360. 

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Деньги со спецсчета иностранные агенты смогут снимать только лично на территории России, выводить их за границу будет нельзя. Такое уточнение сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу о создании для иноагентов спецсчетов для выплат за творческую деятельность. «Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — уточнил Володин в беседе с журналистами, его слова опубликованы на сайте «Дума ТВ». Председатель Госдумы также добавил, что данная инициатива может коснуться не только обладателей статуса «иноагент», но и покинувших страну россиян, высказывающихся против спецоперации и при этом получающих деньги от сдачи недвижимости в аренду и ее продажи на территории России.  По задумке Володина, доходы иноагентов и релокантов от использования интеллектуальной собственности и брендов должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях. При этом творчество иноагентов запрещать не планируется, но деньги за прослушивание артисты получать не должны, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В России также запретили размещать рекламу у иностранных агентов, передает телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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