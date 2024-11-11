В НАТО объяснили страх официально вводить свои войска на Украину

НАТО не вводит свои войска на Украину из-за страха перед ядерным оружием России. По словам главы военного комитета альянса Роба Бауэра, без ядерного оружия НАТО якобы бы уже выгнал ВС РФ с территорий.
«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и выгнали их», — заявил Бауэр. По его словам, Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире.
Официально в НАТО утверждают, что войск альянса нет в зоне российской спецоперации. Однако Москва неоднократно сообщала об обратном. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные войска уже находятся на украинской территории. Также российская сторона сообщала, что фактически воюет с альянсом. Относительно применения ядерного оружия Россией по обновленной доктрине возможно в том случае, если Киеву разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ, говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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