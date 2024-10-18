Путин поставил Украину перед выбором между миром и ядерным ударом

Президент России Владимир Путин предложил Западу провести содержательные переговоры по Украине вместо угроз ударами ядерного оружия. На встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС глава государства заявил, что не оставит провокации Владимира Зеленского без реакции. Как объяснили эксперты URA.RU, иностранные журналисты из первых уст услышали принципиальную позицию России и донесут ее своим читателям и зрителям.
Президент России 18 октября ответил на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС. Длинная беседа (почти два часа) состоялась в преддверии саммита объединения в Казани. О том, что разговор будет долгим стало понятно спустя несколько минут. Отвечая на первый вопрос иностранного журналиста, директора и главного редактора телевещательной сети CGTN Фань Юня, президент снял часы. Руководитель китайского СМИ спросил, как расширение БРИКС скажется на влиянии объединения.
«За каждым из этих новых стран-членов стоят какие-то их ближайшие союзники по тому или другому направлению. И когда эта страна попадает в объединение, все страны, которые близко сотрудничают с новыми странами-членами организации, тоже смотрят внимательно, что там происходит, и тоже проявляют интерес к совместной работе», — объяснил Путин важность новых партнеров.
На встрече подняли тему взаиморасчетов внутри БРИКС. Президент назвал создание единой валюты «несозревшим вопросом», отметив расширение расчетов в национальных валютах. Журналисты затрагивали широкий круг вопросов: от популярности индийского кино в России до ситуации на Ближнем Востоке. Одной из основных тем обсуждения стала Украина и роль Запада в этом конфликте.
Президент прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии. Газета Bild сообщила 17 октября, что Украина может за несколько недель создать ядерное оружие для применения против России. Зеленский поспешил опровергнуть эту информацию, хотя буквально в этот же день говорил, что создание ядерного оружия является единственной альтернативой членству Украины в НАТО.
«Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но, в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация, потому любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию… Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — твердо заявил Путин.
По словам президента, Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт как можно быстрее. В качестве основы для переговоров Путин назвал документ, который парафировали весной 2022 года в Стамбуле. Площадкой для обсуждения может выступить Саудовская Аравия, которая все делает искренне и является вполне комфортным местом, отметил российский лидер. Изменившаяся риторика представителей Запада, которые теперь ищут возможности для диалога с Кремлем, свидетельствует о том, что они поняли: победить Россию нельзя, заключил глава государства.
Путин послал Западу сигнал о недопустимости появления у Украины ядерного оружия в любом виде, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Запад просто не сможет игнорировать заявление самого главного российского политика и человека, который безусловно является одной из наиболее авторитетных фигур мировой политики. Западным политикам придется учитывать это как в публичных высказываниях, так и в военном планировании. Нужно также отметить возможность Украины создать аналог ядерного оружия, так называемую „грязную бомбу“. Хотя это не прозвучало в заявлении российского президента, он имел в виду ядерную угрозу в целом», — объяснил политолог.
Как отметил эксперт, предупреждение Путина прозвучало почти одновременно со словами о готовности России к переговорам. Их необходимо рассматривать как часть общего предложения российского лидера Западу, добавил Зудин.
Одной из причин начала спецоперации стало заявление Зеленского 19 февраля 2022 года о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия, отметил в разговоре с журналистом URA.RU военный эксперт Владислав Шурыгин. «Это было последней каплей, которая, запустила СВО. Нынешние заявления Зеленского фактически имеют такую же равновесную опасность. Очевидно, что мы не допустим создания Украиной ядерного оружия или его передачи, потому что в этом случае мы используем уже тогда весь имеющийся арсенал. Мы не будем тихо сидеть и наблюдать за чем-то подобным», — заявил Шурыгин.
Главное, что основной темой обсуждения на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС стало все же развитие отношений, подчеркнул политолог Марат Баширов. В то же время иностранные журналисты смогли из первых уст услышать, что на самом деле происходит на Украине, добавил собеседник URA.RU. «Президент очень последователен. Он говорит, что мы согласны на переговоры, что у нас есть свои интересы. Журналисты, которые там присутствовали, услышали это собственными ушами. Одно дело, когда ты читаешь где-то на ленте, другое дело, когда ты спрашиваешь президента России, а он тебе отвечает, глядя в глаза. Вот в чем ценность. В первую очередь президент обращался именно к аудитории тех стран, которые эти журналисты представляли», — резюмировал Баширов.
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