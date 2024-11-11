11 ноября 2024

Тюменский айтишник погасил долг по алиментам, чтобы улететь в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец задолжал сыну 300 000 рублей алиментов
Тюменец задолжал сыну 300 000 рублей алиментов Фото:

В Тюмени IT-специалист задолжал своему сыну почти 300 000 рублей, а долг решил оплатить только после того, как ему закрыли выезд за границу, так как мужчине срочно нужно было улететь в Китай. Об этом URA.RU рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

«36-летний житель Тюмени, хороший специалист в сфере информационных технологий, задолжал своему сыну почти 300 тысяч рублей алиментов. Мужчина — человек умный и далеко не бедный, но поддерживать своего ребенка отказывался. Судприставы возбудили уголовное дело. Но только когда алиментщику понадобилось срочно вылететь в Китай, он погасил свой долг», — рассказали в ведомстве.

Перевести деньги сыну мужчина захотел, так как из-за долга ему был закрыт вылет за границу. Ранее URA.RU писало, что тюменец, задолжавший дочери полмиллиона рублей, оказался должен еще одной дочери. А другую жительницу региона оштрафовали за неуплату алиментов трем дочерям, долг составил полтора миллиона рублей.

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В Тюмени IT-специалист задолжал своему сыну почти 300 000 рублей, а долг решил оплатить только после того, как ему закрыли выезд за границу, так как мужчине срочно нужно было улететь в Китай. Об этом URA.RU рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. «36-летний житель Тюмени, хороший специалист в сфере информационных технологий, задолжал своему сыну почти 300 тысяч рублей алиментов. Мужчина — человек умный и далеко не бедный, но поддерживать своего ребенка отказывался. Судприставы возбудили уголовное дело. Но только когда алиментщику понадобилось срочно вылететь в Китай, он погасил свой долг», — рассказали в ведомстве. Перевести деньги сыну мужчина захотел, так как из-за долга ему был закрыт вылет за границу. Ранее URA.RU писало, что тюменец, задолжавший дочери полмиллиона рублей, оказался должен еще одной дочери. А другую жительницу региона оштрафовали за неуплату алиментов трем дочерям, долг составил полтора миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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