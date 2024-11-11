Тюменский айтишник погасил долг по алиментам, чтобы улететь в Китай

В Тюмени IT-специалист задолжал своему сыну почти 300 000 рублей, а долг решил оплатить только после того, как ему закрыли выезд за границу, так как мужчине срочно нужно было улететь в Китай. Об этом URA.RU рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
«36-летний житель Тюмени, хороший специалист в сфере информационных технологий, задолжал своему сыну почти 300 тысяч рублей алиментов. Мужчина — человек умный и далеко не бедный, но поддерживать своего ребенка отказывался. Судприставы возбудили уголовное дело. Но только когда алиментщику понадобилось срочно вылететь в Китай, он погасил свой долг», — рассказали в ведомстве.
Перевести деньги сыну мужчина захотел, так как из-за долга ему был закрыт вылет за границу. Ранее URA.RU писало, что тюменец, задолжавший дочери полмиллиона рублей, оказался должен еще одной дочери. А другую жительницу региона оштрафовали за неуплату алиментов трем дочерям, долг составил полтора миллиона рублей.
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