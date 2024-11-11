11 ноября 2024

Сколько получит челябинец, выигравший 31 миллион рублей, после вычета налога

Челябинец, выигравший 31 млн рублей в лотерею, отдаст на налоги 4,6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец отдаст 4,6 миллиона рублей из своего выигрыша на налоги
Челябинец отдаст 4,6 миллиона рублей из своего выигрыша на налоги Фото:

Уроженец Челябинской области, выигравший более 31 миллиона рублей, отдаст на налоги 4,6 миллиона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Уроженец Челябинской области получит на руки 26 915 800 рублей. Сумма налога составит — 4 632 200 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото».

На налоги из выигрыша вычтут НДФЛ, а также сумму по прогрессивной ставке. Последняя составит 15% и будет изъята только с части выигрыша после пяти миллионов рублей. Деньги мужчина планирует потратить на недвижимость для трех своих детей. Оставшуюся сумму он вложит в ремонт своего дома в Краснодаре и покупку автомобиля.

Как рассказал счастливчик, изначально они с супругой решили, что он выиграл 31 тысячу рублей. Осознав реальную сумму, семья несколько дней не могла оправиться от шока. Кроме того, победа в лотерее произошла спустя сутки после рождения у челябинца второго внука.

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Уроженец Челябинской области, выигравший более 31 миллиона рублей, отдаст на налоги 4,6 миллиона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Уроженец Челябинской области получит на руки 26 915 800 рублей. Сумма налога составит — 4 632 200 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото». На налоги из выигрыша вычтут НДФЛ, а также сумму по прогрессивной ставке. Последняя составит 15% и будет изъята только с части выигрыша после пяти миллионов рублей. Деньги мужчина планирует потратить на недвижимость для трех своих детей. Оставшуюся сумму он вложит в ремонт своего дома в Краснодаре и покупку автомобиля. Как рассказал счастливчик, изначально они с супругой решили, что он выиграл 31 тысячу рублей. Осознав реальную сумму, семья несколько дней не могла оправиться от шока. Кроме того, победа в лотерее произошла спустя сутки после рождения у челябинца второго внука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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