Сколько получит челябинец, выигравший 31 миллион рублей, после вычета налога

Уроженец Челябинской области, выигравший более 31 миллиона рублей, отдаст на налоги 4,6 миллиона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Уроженец Челябинской области получит на руки 26 915 800 рублей. Сумма налога составит — 4 632 200 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото».
На налоги из выигрыша вычтут НДФЛ, а также сумму по прогрессивной ставке. Последняя составит 15% и будет изъята только с части выигрыша после пяти миллионов рублей. Деньги мужчина планирует потратить на недвижимость для трех своих детей. Оставшуюся сумму он вложит в ремонт своего дома в Краснодаре и покупку автомобиля.
Как рассказал счастливчик, изначально они с супругой решили, что он выиграл 31 тысячу рублей. Осознав реальную сумму, семья несколько дней не могла оправиться от шока. Кроме того, победа в лотерее произошла спустя сутки после рождения у челябинца второго внука.
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