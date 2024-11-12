В России создана единая платформа для обучения мигрантов русскому языку

В Томске по заказу правительства РФ создана единая цифровая платформа для обучения мигрантов русскому языку. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил разработчик сервиса, директор института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель.
«Цифровая площадка станет единым входом для всех мигрантов, которые планируют жить и работать в России. Главная цель — подготовка трудовых мигрантов к жизни и работе в России», — рассказал Шепель.
Платформу создали EdTech-компания совместно с преподавателями института дистанционного образования. С ее помощью мигранты еще за пределами РФ смогут бесплатно пройти курсы русского языка и изучить культуру страны. Им будут доступны электронные тренажеры для подготовки к экзамену, успешная сдача которого дает право на работу в стране.
Особенность платформы заключается в том, что контент является адаптивным. В зависимости от успехов в обучении, следующие задания будут подстраиваться под знания и навыки каждого человека.
Со слов разработчика, у Томского университета уже есть опыт создания таких адаптивных платформ по математике, физике и английскому языку. Его использовали и для работы над платформой для трудовых мигрантов.
Обучающая платформа заработает в начале 2025 года, пока сдача экзамена на ней не доступна. Сейчас тестирование по русскому языку у мигрантов проводят только специализированные площадки в регионах, но рассматривается возможность в будущем проводить его и на разработанной цифровой платформе, заявил Шепель.
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