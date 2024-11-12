В России создана единая платформа для обучения мигрантов русскому языку

В Томске создали обучающую платформу для трудовых мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Создана единая цифровая платформа для обучения мигрантов русскому языку
Создана единая цифровая платформа для обучения мигрантов русскому языку Фото:

В Томске по заказу правительства РФ создана единая цифровая платформа для обучения мигрантов русскому языку. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил разработчик сервиса, директор института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель.

«Цифровая площадка станет единым входом для всех мигрантов, которые планируют жить и работать в России. Главная цель — подготовка трудовых мигрантов к жизни и работе в России», — рассказал Шепель.

Платформу создали EdTech-компания совместно с преподавателями института дистанционного образования. С ее помощью мигранты еще за пределами РФ смогут бесплатно пройти курсы русского языка и изучить культуру страны. Им будут доступны электронные тренажеры для подготовки к экзамену, успешная сдача которого дает право на работу в стране.

Особенность платформы заключается в том, что контент является адаптивным. В зависимости от успехов в обучении, следующие задания будут подстраиваться под знания и навыки каждого человека.

Со слов разработчика, у Томского университета уже есть опыт создания таких адаптивных платформ по математике, физике и английскому языку. Его использовали и для работы над платформой для трудовых мигрантов.

Обучающая платформа заработает в начале 2025 года, пока сдача экзамена на ней не доступна. Сейчас тестирование по русскому языку у мигрантов проводят только специализированные площадки в регионах, но рассматривается возможность в будущем проводить его и на разработанной цифровой платформе, заявил Шепель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Томске по заказу правительства РФ создана единая цифровая платформа для обучения мигрантов русскому языку. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил разработчик сервиса, директор института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель. «Цифровая площадка станет единым входом для всех мигрантов, которые планируют жить и работать в России. Главная цель — подготовка трудовых мигрантов к жизни и работе в России», — рассказал Шепель. Платформу создали EdTech-компания совместно с преподавателями института дистанционного образования. С ее помощью мигранты еще за пределами РФ смогут бесплатно пройти курсы русского языка и изучить культуру страны. Им будут доступны электронные тренажеры для подготовки к экзамену, успешная сдача которого дает право на работу в стране. Особенность платформы заключается в том, что контент является адаптивным. В зависимости от успехов в обучении, следующие задания будут подстраиваться под знания и навыки каждого человека. Со слов разработчика, у Томского университета уже есть опыт создания таких адаптивных платформ по математике, физике и английскому языку. Его использовали и для работы над платформой для трудовых мигрантов. Обучающая платформа заработает в начале 2025 года, пока сдача экзамена на ней не доступна. Сейчас тестирование по русскому языку у мигрантов проводят только специализированные площадки в регионах, но рассматривается возможность в будущем проводить его и на разработанной цифровой платформе, заявил Шепель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...