«У нас так всегда»: уволенный Богачев назвал себя «крайним» после отставки

Экс-глава Суджанского района Богачев уточнил причину своей отставки
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Богачев заявил, что его сделали крайним
Богачев заявил, что его сделали крайним Фото:

Экс-глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что причиной его ухода с должности стало выявление «крайних». Об этом он рассказал в разговоре с RTVI. 

«Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — передает telegram-канал RTVI слова экс-главы района.

Богачев подтвердил, что сегодня состоялась встреча губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями приграничных территорий. Экс-глава Суджанского района отметил, что не обладает информацией о подробностях своей отставки.

Ранее Смирнов объявил об отставке Богачева. Причиной увольнения стало отсутствие связи с местными жителями. Население Суджанского района встретило новость об отставке Богачева аплодисментами.

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Экс-глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что причиной его ухода с должности стало выявление «крайних». Об этом он рассказал в разговоре с RTVI.  «Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — передает telegram-канал RTVI слова экс-главы района. Богачев подтвердил, что сегодня состоялась встреча губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями приграничных территорий. Экс-глава Суджанского района отметил, что не обладает информацией о подробностях своей отставки. Ранее Смирнов объявил об отставке Богачева. Причиной увольнения стало отсутствие связи с местными жителями. Население Суджанского района встретило новость об отставке Богачева аплодисментами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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