«У нас так всегда»: уволенный Богачев назвал себя «крайним» после отставки

Экс-глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что причиной его ухода с должности стало выявление «крайних». Об этом он рассказал в разговоре с RTVI.
«Должен кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — передает telegram-канал RTVI слова экс-главы района.
Богачев подтвердил, что сегодня состоялась встреча губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями приграничных территорий. Экс-глава Суджанского района отметил, что не обладает информацией о подробностях своей отставки.
Ранее Смирнов объявил об отставке Богачева. Причиной увольнения стало отсутствие связи с местными жителями. Население Суджанского района встретило новость об отставке Богачева аплодисментами.
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