Бывший тюменский чиновник хочет попасть на работу в правительство ХМАО

Бывший заместитель главы Тобольского района (Тюменская область) Алексей Ермоленко, курировавший вопросы градостроительства, планирует продолжить карьеру в правительстве ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили сразу два источника, знакомых с ситуацией.
«Ермоленко уволился из администрации Тобольского района в октябре. Он планирует продолжить карьеру в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
По данным источников агентства, Ермоленко пока не получил должность в правительстве ХМАО. По данным инсайдеров агентства, назначение может произойти до конца 2024 года.
В адрес департамента внутренней политики ХМАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.