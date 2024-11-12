Бывший тюменский чиновник хочет попасть на работу в правительство ХМАО

Бывший замглавы Тобольского района планирует продолжить карьеру в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Ермоленко хочет получить должность в правительстве ХМАО
Алексей Ермоленко хочет получить должность в правительстве ХМАО Фото:

Бывший заместитель главы Тобольского района (Тюменская область) Алексей Ермоленко, курировавший вопросы градостроительства, планирует продолжить карьеру в правительстве ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили сразу два источника, знакомых с ситуацией.

«Ермоленко уволился из администрации Тобольского района в октябре. Он планирует продолжить карьеру в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

По данным источников агентства, Ермоленко пока не получил должность в правительстве ХМАО. По данным инсайдеров агентства, назначение может произойти до конца 2024 года.

В адрес департамента внутренней политики ХМАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Бывший заместитель главы Тобольского района (Тюменская область) Алексей Ермоленко, курировавший вопросы градостроительства, планирует продолжить карьеру в правительстве ХМАО. Информацию об этом URA.RU подтвердили сразу два источника, знакомых с ситуацией. «Ермоленко уволился из администрации Тобольского района в октябре. Он планирует продолжить карьеру в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. По данным источников агентства, Ермоленко пока не получил должность в правительстве ХМАО. По данным инсайдеров агентства, назначение может произойти до конца 2024 года. В адрес департамента внутренней политики ХМАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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