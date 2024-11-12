Челябинский росгвардеец занял генеральскую должность в Екатеринбурге

Лом-Али Дааев стал заместителем командующего Уральским округом РосгвардииФото: https://74.rosguard.gov.ru/Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области
Полковник Лом-Али Дааев, до недавнего времени занимавший должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Челябинской области по военно-политической (политической) работе, пошел на повышение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, его назначили заместителем командующего Уральским округом Росгвардии (дислокация — Екатеринбург).
«Дааев пошел на повышение. Сейчас он занимает должность заместителя командующего Уральским округом Росгвардии по военно-политической (политической) работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Там отметили достижения Дааева на прежнем месте. Его назвали выдающимся человеком и грамотным руководителем. С ним было приятно работать, подчеркнули в Управлении Росгвардии по Челябинской области.
По данным URA.RU, назначение Дааева на генеральскую должность состоялось в конце октября. Кто займет его место в челябинском управлении — пока не известно.
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Полковник Лом-Али Дааев, до недавнего времени занимавший должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Челябинской области по военно-политической (политической) работе, пошел на повышение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, его назначили заместителем командующего Уральским округом Росгвардии (дислокация — Екатеринбург). «Дааев пошел на повышение. Сейчас он занимает должность заместителя командующего Уральским округом Росгвардии по военно-политической (политической) работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. Там отметили достижения Дааева на прежнем месте. Его назвали выдающимся человеком и грамотным руководителем. С ним было приятно работать, подчеркнули в Управлении Росгвардии по Челябинской области. По данным URA.RU, назначение Дааева на генеральскую должность состоялось в конце октября. Кто займет его место в челябинском управлении — пока не известно.