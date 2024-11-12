Челябинский росгвардеец занял генеральскую должность в Екатеринбурге

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Лом-Али Дааев стал заместителем командующего Уральским округом Росгвардии Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Полковник Лом-Али Дааев, до недавнего времени занимавший должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Челябинской области по военно-политической (политической) работе, пошел на повышение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, его назначили заместителем командующего Уральским округом Росгвардии (дислокация — Екатеринбург).

«Дааев пошел на повышение. Сейчас он занимает должность заместителя командующего Уральским округом Росгвардии по военно-политической (политической) работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Там отметили достижения Дааева на прежнем месте. Его назвали выдающимся человеком и грамотным руководителем. С ним было приятно работать, подчеркнули в Управлении Росгвардии по Челябинской области.

По данным URA.RU, назначение Дааева на генеральскую должность состоялось в конце октября. Кто займет его место в челябинском управлении — пока не известно.

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Полковник Лом-Али Дааев, до недавнего времени занимавший должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Челябинской области по военно-политической (политической) работе, пошел на повышение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, его назначили заместителем командующего Уральским округом Росгвардии (дислокация — Екатеринбург). «Дааев пошел на повышение. Сейчас он занимает должность заместителя командующего Уральским округом Росгвардии по военно-политической (политической) работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. Там отметили достижения Дааева на прежнем месте. Его назвали выдающимся человеком и грамотным руководителем. С ним было приятно работать, подчеркнули в Управлении Росгвардии по Челябинской области. По данным URA.RU, назначение Дааева на генеральскую должность состоялось в конце октября. Кто займет его место в челябинском управлении — пока не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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