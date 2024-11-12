После вмешательства Генпрокуратуры в Тюмени и Нижнем Тагиле отремонтировали дома

В Тюмени (Тюменская область) и Нижнем Тагиле (Свердловская область) после жалоб местных жителей в Генпрокуратуру был произведен ремонт домов. Об этом сообщает официальный сайт управления Генпрокуратуры по УрФО.
«В результате прокурорского реагирования проведен ремонт кровли жилых домов в Тюмени и Нижнем Тагиле. В преддверии начала отопительного сезона оперативно прорабатывались обращения жителей, касающиеся содержания общего имущества в многоквартирных домах и в первую очередь состояния кровли», — указано в сообщении управления Генпрокуратуры по УрФО.
Так, в одном из домов по ул. Софьи Ковалевской в Тюмени проведена замена кровли, которая находилась в аварийном состоянии. Жителям указанного дома была компенсирована стоимость восстановительного ремонта в размере 142 000 рублей.
Кровлю заменили также в одном из домов по ул. Сибирской в Нижнем Тагиле. Но только после того, как женщина пожаловалась на ее состояние в Генпрокуратуру. Так как в управляющей компании на ее жалобы по этому поводу никто не реагировал.
В обоих случаях должностные лица, ответственные за состояния домов, были наказаны. Их привлекли к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ — управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
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