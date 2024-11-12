Mash: главы районов Курской области вышли на связь после отставки Богачева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы других регионов Курской области начали обсуждать выдачу сертификатов вынужденным переселенцам
Главы других регионов Курской области начали обсуждать выдачу сертификатов вынужденным переселенцам Фото:

Главы приграничных районов Курской области начали выходить на связь с местным населением после того, как глава Суджанского района Александр Богачев был отправлен в отставку. Причиной его увольнения стало отсутствие контакта с жителями района. 

«В течение получаса представители местных властей связались с инициативными группами в Кореневском районе. И подняли вопрос о порядке выдачи жилищных сертификатов, запросив информацию, кто долго ждет, куда направлять помощь и так далее», — сообщает telegram-канал Mash. Как отмечают местные жители, до этого, их игнорировали три месяца.

Решение об отставке Богачева было принято на встрече руководства региона с местными жителями, которые на постоянной основе требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке, так как многие остались без жилья и средств к существованию. С 6 августа глава района ни разу не встретился с вынужденными переселенцами из Суджанского района, на который в августе напали ВСУ, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главы приграничных районов Курской области начали выходить на связь с местным населением после того, как глава Суджанского района Александр Богачев был отправлен в отставку. Причиной его увольнения стало отсутствие контакта с жителями района.  «В течение получаса представители местных властей связались с инициативными группами в Кореневском районе. И подняли вопрос о порядке выдачи жилищных сертификатов, запросив информацию, кто долго ждет, куда направлять помощь и так далее», — сообщает telegram-канал  Mash. Как отмечают местные жители, до этого, их игнорировали три месяца. Решение об  отставке Богачева было принято на  встрече руководства региона с местными жителями, которые на постоянной основе требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке, так как многие остались без жилья и средств к существованию. С 6 августа глава района ни разу не встретился с вынужденными переселенцами из Суджанского района, на который в августе напали ВСУ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...