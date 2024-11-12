Mash: главы районов Курской области вышли на связь после отставки Богачева

Главы приграничных районов Курской области начали выходить на связь с местным населением после того, как глава Суджанского района Александр Богачев был отправлен в отставку. Причиной его увольнения стало отсутствие контакта с жителями района.
«В течение получаса представители местных властей связались с инициативными группами в Кореневском районе. И подняли вопрос о порядке выдачи жилищных сертификатов, запросив информацию, кто долго ждет, куда направлять помощь и так далее», — сообщает telegram-канал Mash. Как отмечают местные жители, до этого, их игнорировали три месяца.
Решение об отставке Богачева было принято на встрече руководства региона с местными жителями, которые на постоянной основе требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке, так как многие остались без жилья и средств к существованию. С 6 августа глава района ни разу не встретился с вынужденными переселенцами из Суджанского района, на который в августе напали ВСУ, передает RT.
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