Ростехнадзор снял запрет на работу трех карьеров челябинского золотодобытчика

Ростехнадзор отменил запрет на работу карьеров уральского хаба холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») в Челябинской области. Аналитики зафиксировали рост стоимости акций холдинга на бирже после прозвучавшего объявления.
«Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах „Курасан“, „Южный Курасан“, „Березняковский“ ПАО „ЮГК“. Уральское управление ведмства рассмотрело ходатайство ПАО „ЮГК“ о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности на ОПО», — озвучила пресс-служба Ростехнадзора.
Специалисты изучили новую проектную документацию и отчеты геомеханического обоснования параметров бортов карьеров. Согласованы три плана развития горных работ, два проекта уточненных границ горного отвода. В результате управление приняло решение о возможности возобновления работ на карьерах. На четвертом карьере проверка продолжается.
По данным «Альфа-Инвестиций», на уральский хаб приходится больше половины производства холдинга. В результате котировок акций их стоимость поднялась до 0,652 рубля за бумагу.
Приостановить работу карьеров надзорные ведомства решили в августе. Причиной стали нарушения, угрожающие жизни и здоровью сотрудников. Президент группы Константин Струков нарушения признал.
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