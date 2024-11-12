Менеджер Shaman сделал заявление о причине смерти пресс-секретаря певца

Менеджер Shaman Андрей Иохим опроверг слухи о том, что пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский мог умереть от отравления неустановленным веществом. Он назвал эту информацию домыслами, передает ТАСС.
Одна из версий смерти — сердечной патологии, приведшая к острой сердечной недостаточности, сообщает агентство со ссылкой на источник в окружении медиаменеджера. В разговоре с изданием Иохим подтвердил, что похороны Коробкова-Землянского пройдут на Троекуровском кладбище 13 ноября.
Пресс-секретарь певца SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября в Москве в возрасте 40 лет в своей квартире. Незадолго до смерти он поспорил с депутатами партии «Новые люди», которые предложили ограничить гонорар российским исполнителям за выступления после того, как Shaman получил за концерт на Дне города в Оренбурге 16 млн рублей, напоминает телеканал 360. Пресс-секретарь певца с раздражением реагировал на эту идею, предложив депутатам «петь самим», пишет News.ru.
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