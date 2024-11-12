В Челябинской области выбрали делегатов на съезд «Единой России» в Москве

Участники региональной партийной конференции 12 ноября выбрали делегатов от Челябинской области на XXII съезд «Единой России», который пройдет в Москве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На партийной конференции 12 ноября депутаты выбрали делегатов от Челябинской области на XXII съезд партии „Единой России“. Регион представят спикер регионального заксобрания Олег Гербер, председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков, депутат Челябинской гордумы, участник СВО Артем Барбашин и врио главы Челябинска Алексей Лошкин», — передает корреспондент URA.RU.
Съезд пройдет в Москве 14 декабря. Ожидается, что на съезде представят изменения в народную программу партии.
На конференции отделения партии «Единая Россия» в Челябинске 12 ноября тайным голосованием обновили состав президиума регионального политсовета. Как сообщил ранее корреспондент URA.RU, из состава президиума выведены Анатолий Векшин, Евгений Субачев, Андрей Шмидт и Наталья Котова. В состав политсовета были включены майор спецназа в отставке Артем Барбашин, а также ветераны СВО Евгений Ботов и Сергей Бормотов.
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