В Кочево Пермского края с 2025 года введут туристический налог

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Налог будет взиматься с отелей, где будут ночевать туристы
Налог будет взиматься с отелей, где будут ночевать туристы Фото:

В Кочево вводят туристический налог, который будет взиматься с предприятий и частных лиц, предоставляющих услуги по размещению. Такое решение было принято депутатами местной Думы. Нововведение затронет гостиницы, отели, хостелы и другие объекты временного проживания.

«Согласно принятому закону, размер туристического налога будет постепенно увеличиваться. В 2025 году он составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а начиная с 2029 года — 5%», — сообщает telegram-канал «На местах».

Введение нового налога направлено на дополнительное финансирование развития туристической инфраструктуры и улучшения качества услуг для гостей города. Дополнительные средства позволят реализовать множество проектов по улучшению туристической привлекательности Кочево. Аналогичные налоги будут введены в Перми, Краснокамском и Кунгурском округах.

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В Кочево вводят туристический налог, который будет взиматься с предприятий и частных лиц, предоставляющих услуги по размещению. Такое решение было принято депутатами местной Думы. Нововведение затронет гостиницы, отели, хостелы и другие объекты временного проживания. «Согласно принятому закону, размер туристического налога будет постепенно увеличиваться. В 2025 году он составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а начиная с 2029 года — 5%», — сообщает telegram-канал «На местах». Введение нового налога направлено на дополнительное финансирование развития туристической инфраструктуры и улучшения качества услуг для гостей города. Дополнительные средства позволят реализовать множество проектов по улучшению туристической привлекательности Кочево. Аналогичные налоги будут введены в Перми, Краснокамском и Кунгурском округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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