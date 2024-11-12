Суд предъявил обвинения фигурантам дела о хищениях у Минобороны

Фигурантам уголовного дела о хищениях в Минобороны предъявлено обвинение генеральному директору АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко, генеральному директору ООО «Эльбро» Ивану Мальцеву и гражданке Ольге Павловой. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении Следкома. В рамках расследования уголовного дела СК РФ также выдвинул обвинения в адрес генерального директора ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова.
По данным следствия, с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое служебное положение, заключил два контракта между АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» и ООО «Эльбро», а также ОАО НПП «Химмаш-Старт». Суммы контрактов значительно превышали рыночные ставки. Контракты касались изготовления и поставки комплектующих для военной техники, что привело к хищению более 50 млн рублей из госбюджета. Отмечается, что Молодченко и Мальцева заключены под стражу. При этом Павловой назначен домашний арест. Расследование дела уголовного дела продолжается.
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