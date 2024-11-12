Челябинский губернатор Текслер дал старт выборам 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер дал поручение начать работу по подготовке к выборам 2025 года
Текслер дал поручение начать работу по подготовке к выборам 2025 года Фото:

Губернатор Алексей Текслер, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», дал старт компаниям по выборам депутатов ЗСО и муниципального уровня, которые пройдут в 2025 году. Это заявление Текслер сделал 12 ноября на областной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Начинаем эту работу. Уже сейчас поручаю секретарям местных отделений в срок до 10 декабря сформировать избирательные штабы, актуализировать списки избирателей, подготовить проекты списков кандидатов от партии», — сообщил Текслер, передает корреспондент URA.RU. Губернатор поручил оказать необходимую поддержку региональному исполнительному комитету, а руководителям муниципальных координационных советов проконтролировать выполнение обозначенных задач.

На этой же конференции тайным голосованием был обновлен состав президиума регионального политсовета. Из состава президиума выведены Анатолий Векшин, Евгений Субачев, Андрей Шмидт и Наталья Котова.

Также участники региональной партийной конференции выбрали делегатов от Челябинской области на XXII съезд «Единой России», который пройдет в Москве. Ожидается, что на съезде представят изменения в народную программу партии.

В 2025 в Челябинской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания. Также пройдут местные выборы в более половине муниципалитетов региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Алексей Текслер, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», дал старт компаниям по выборам депутатов ЗСО и муниципального уровня, которые пройдут в 2025 году. Это заявление Текслер сделал 12 ноября на областной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU. «Начинаем эту работу. Уже сейчас поручаю секретарям местных отделений в срок до 10 декабря сформировать избирательные штабы, актуализировать списки избирателей, подготовить проекты списков кандидатов от партии», — сообщил Текслер, передает корреспондент URA.RU. Губернатор поручил оказать необходимую поддержку региональному исполнительному комитету, а руководителям муниципальных координационных советов проконтролировать выполнение обозначенных задач. На этой же конференции тайным голосованием был обновлен состав президиума регионального политсовета. Из состава президиума выведены Анатолий Векшин, Евгений Субачев, Андрей Шмидт и Наталья Котова. Также участники региональной партийной конференции выбрали делегатов от Челябинской области на XXII съезд «Единой России», который пройдет в Москве. Ожидается, что на съезде представят изменения в народную программу партии. В 2025 в Челябинской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания. Также пройдут местные выборы в более половине муниципалитетов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...