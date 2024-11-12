Челябинский губернатор Текслер дал старт выборам 2025 года

Губернатор Алексей Текслер, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», дал старт компаниям по выборам депутатов ЗСО и муниципального уровня, которые пройдут в 2025 году. Это заявление Текслер сделал 12 ноября на областной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Начинаем эту работу. Уже сейчас поручаю секретарям местных отделений в срок до 10 декабря сформировать избирательные штабы, актуализировать списки избирателей, подготовить проекты списков кандидатов от партии», — сообщил Текслер, передает корреспондент URA.RU. Губернатор поручил оказать необходимую поддержку региональному исполнительному комитету, а руководителям муниципальных координационных советов проконтролировать выполнение обозначенных задач.
На этой же конференции тайным голосованием был обновлен состав президиума регионального политсовета. Из состава президиума выведены Анатолий Векшин, Евгений Субачев, Андрей Шмидт и Наталья Котова.
Также участники региональной партийной конференции выбрали делегатов от Челябинской области на XXII съезд «Единой России», который пройдет в Москве. Ожидается, что на съезде представят изменения в народную программу партии.
В 2025 в Челябинской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания. Также пройдут местные выборы в более половине муниципалитетов региона.
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