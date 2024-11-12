Уроженец Курганской области стал Героем России

Капитан Евгений Тодчук, являющийся уроженцем Катайского округа Курганской области, получил посмертно звание Героя России. Госнаграду семье участника СВО вручили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и врио командующего войсками Ленинградского военного круга Рустам Миннекаев
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Золотой Звезды Героя Российской Федерации удостоен капитан Евгений Тодчук посмертно», — сообщает Минобороны РФ. Госнаграда была передана семье участника спецоперации в правительстве Санкт-Петербурга.
Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Сергей Иванов, тяжело раненный на фронте, получил затерявшуюся госнаграду. Орден Мужества военному пришлось ждать больше полугода. Долгожданную награду ему вручал военком Курганской области Айрат Зарипов.
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