Власти Екатеринбурга ответили на предложение запретить квадроберов в школе

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Сходка квадроберов. Тюмень , маска, дети, дети в масках, квадроберы, квадробика
Гумбатова считает, что важно разобраться, почему ребенок хочет быть квадробером (архивное фото) Фото:

Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова ответила на предложение главы Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой запретить квадроберам ходить в школу. По ее словам, нельзя не пускать квадроберов на учебу, но с этими детьми должны работать психологи.

«Каждый ребенок имеет полное право на получение образования. К этому вопросу должны быть подключены специалисты. Я считаю, что психологи должны разбираться, смотреть причины. И уже понимать, если это просто игра, то, вероятно, здесь и формы работы с этими ребятами будут другие», — рассказала Гумбатова в эфире ОТВ.

Она также уточнила, что к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Гумбатова считает, что важно разобраться, почему ребенок ведет себя так, и какая у него мотивация быть квадробером.

Ранее URA.RU рассказывало, что Золотницкая предложила запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. По ее словам, квадроберы могут быть опасны как для самих детей, так и для окружающих. Она призвала школьников заниматься квадробингом дома.

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Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова ответила на предложение главы Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой запретить квадроберам ходить в школу. По ее словам, нельзя не пускать квадроберов на учебу, но с этими детьми должны работать психологи. «Каждый ребенок имеет полное право на получение образования. К этому вопросу должны быть подключены специалисты. Я считаю, что психологи должны разбираться, смотреть причины. И уже понимать, если это просто игра, то, вероятно, здесь и формы работы с этими ребятами будут другие», — рассказала Гумбатова в эфире ОТВ. Она также уточнила, что к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Гумбатова считает, что важно разобраться, почему ребенок ведет себя так, и какая у него мотивация быть квадробером. Ранее URA.RU рассказывало, что Золотницкая предложила запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. По ее словам, квадроберы могут быть опасны как для самих детей, так и для окружающих. Она призвала школьников заниматься квадробингом дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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