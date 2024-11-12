Власти Екатеринбурга ответили на предложение запретить квадроберов в школе

12 ноября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Гумбатова считает, что важно разобраться, почему ребенок хочет быть квадробером (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова ответила на предложение главы Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой запретить квадроберам ходить в школу. По ее словам, нельзя не пускать квадроберов на учебу, но с этими детьми должны работать психологи. «Каждый ребенок имеет полное право на получение образования. К этому вопросу должны быть подключены специалисты. Я считаю, что психологи должны разбираться, смотреть причины. И уже понимать, если это просто игра, то, вероятно, здесь и формы работы с этими ребятами будут другие», — рассказала Гумбатова в эфире ОТВ. Она также уточнила, что к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Гумбатова считает, что важно разобраться, почему ребенок ведет себя так, и какая у него мотивация быть квадробером. Ранее URA.RU рассказывало, что Золотницкая предложила запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. По ее словам, квадроберы могут быть опасны как для самих детей, так и для окружающих. Она призвала школьников заниматься квадробингом дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова ответила на предложение главы Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой запретить квадроберам ходить в школу. По ее словам, нельзя не пускать квадроберов на учебу, но с этими детьми должны работать психологи. «Каждый ребенок имеет полное право на получение образования. К этому вопросу должны быть подключены специалисты. Я считаю, что психологи должны разбираться, смотреть причины. И уже понимать, если это просто игра, то, вероятно, здесь и формы работы с этими ребятами будут другие», — рассказала Гумбатова в эфире ОТВ. Она также уточнила, что к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Гумбатова считает, что важно разобраться, почему ребенок ведет себя так, и какая у него мотивация быть квадробером. Ранее URA.RU рассказывало, что Золотницкая предложила запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. По ее словам, квадроберы могут быть опасны как для самих детей, так и для окружающих. Она призвала школьников заниматься квадробингом дома.