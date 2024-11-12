Shaman разрыдался во время концерта

Shaman расплакался во время концерта после смерти своего пресс-секретаря
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Артист вышел на сцену с инициалами Коробкова-Землянского на руках
Артист вышел на сцену с инициалами Коробкова-Землянского на руках Фото:

Российский певец Shaman расплакался на первом концерте после смерти пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Выступление, прошедшее в Липецке, артист посвятил покойному.

На сцену Shaman вышел с инициалами своего друга на руках. На последней песне «Я останусь с тобой» он расплакался. Видео с концерта опубликовали на Youtube поклонники артиста. 

Пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября. Ему было 40 лет. Смерти журналиста предшествовал скандал с депутатами партии «Новые люди», которые предложили ограничить траты из муниципальных бюджетов на выступления звезд. С такой инициативой они выступили после информации о том, что Shaman получил за участие в Дне города в Оренбурге 16 млн рублей. Коробков-Землянский в ответ предложил народным избранникам петь самим, пишет «Царьград». 

Ранее он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у Shaman. Прощание и похороны пройдут 13 ноября на Троекуровском кладбище. Причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечная недостаточность, передает RT.

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Российский певец Shaman расплакался на первом концерте после смерти пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Выступление, прошедшее в Липецке, артист посвятил покойному. На сцену Shaman вышел с инициалами своего друга на руках. На последней песне «Я останусь с тобой» он расплакался. Видео с концерта опубликовали на Youtube поклонники артиста.  Пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября. Ему было 40 лет. Смерти журналиста предшествовал скандал с депутатами партии «Новые люди», которые предложили ограничить траты из муниципальных бюджетов на выступления звезд. С такой инициативой они выступили после информации о том, что Shaman получил за участие в Дне города в Оренбурге 16 млн рублей. Коробков-Землянский в ответ предложил народным избранникам петь самим, пишет «Царьград».  Ранее он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у Shaman. Прощание и похороны пройдут 13 ноября на Троекуровском кладбище. Причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечная недостаточность, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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