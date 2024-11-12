Shaman разрыдался во время концерта

Российский певец Shaman расплакался на первом концерте после смерти пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Выступление, прошедшее в Липецке, артист посвятил покойному.
На сцену Shaman вышел с инициалами своего друга на руках. На последней песне «Я останусь с тобой» он расплакался. Видео с концерта опубликовали на Youtube поклонники артиста.
Пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября. Ему было 40 лет. Смерти журналиста предшествовал скандал с депутатами партии «Новые люди», которые предложили ограничить траты из муниципальных бюджетов на выступления звезд. С такой инициативой они выступили после информации о том, что Shaman получил за участие в Дне города в Оренбурге 16 млн рублей. Коробков-Землянский в ответ предложил народным избранникам петь самим, пишет «Царьград».
Ранее он работал на телевидении и был пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у Shaman. Прощание и похороны пройдут 13 ноября на Троекуровском кладбище. Причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечная недостаточность, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.