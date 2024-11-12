«Коммерсант»: за добровольную сдачу в плен впервые будут судить бойца ВС РФ

Гарнизонный военный суд Москвы рассмотрит первое с начала СВО дело о добровольной сдаче в плен бойцом ВС РФ в ходе выполнения боевого долга в зоне спецоперации. Обвиняемому бывшему шахтеру с Сахалина грозят десятилетние сроки, написал «Коммерсант».
«Военный суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе СВО. По версии следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ— один раз успешно. Кроме того, он дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады», — говорится в материале «Коммерсанта».
Отмечается, что младший сержант Иванишин обвиняется по нескольким статьям, по которым ему грозят десятилетние сроки. Согласно видеозаписи его выступления, опубликованной в интернете, в плен он попал в июне 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР. На том же видео военнослужащий выступил против СВО и высказал мнение, что он и его товарищи не хотят воевать и бегут с позиций.
В плену украинской армии он пробыл полгода и вернулся на малую родину в ходе обмена в начале января текущего года. Там же он был арестован судом, а его дело затем было переправлено в столицу.
URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и Московский гарнизонный военный суд. Ответ ожидается.
Ранее российский летчик Максим Кузьминов перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8, предав своих сослуживцев, которых после угона убили украинские боевики. Впоследствии тело авиатора-предателя с множеством пулевых ранений было найдено в Испании.
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